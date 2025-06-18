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Threads廣告成打詐新漏洞？立委要求數發部應納管

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
立法院交委會今日邀請數發部進行「推動AI之產業發展政策」專題報告，數發部長黃彥男（左）、數發部數產署長林俊秀（右）列席報告並備詢。圖／聯合報系資料照片
立法院交委會今日邀請數發部進行「推動AI之產業發展政策」專題報告，數發部長黃彥男（左）、數發部數產署長林俊秀（右）列席報告並備詢。圖／聯合報系資料照片

社群媒體Threads今年4月開放廣告欄位之後，詐騙案件開始浮現，立委憂心Threads成為詐騙新溫床，要求數發部必須納管，數發部也回應，內部已有在討論是否納管。

數發部先前已公告納管Meta、IG、Google、YouTube、TikTok、LINE等六大社群平台。不過，Meta旗下另外一個快速發展的社群平台Threads，則未在納管之列。

Threads是Meta在2023年推出的新社群平台，主打以「文字」分享心情，被Meta定義為是一款與Ｘ（原本的Twitter）競爭的產品。而Threads開始營運一年後，全球用戶已經突破1.9億戶，台灣更一度成為Threads的第二大市場。

然而，Meta今年4月底開放Threads廣告投放後，詐騙廣告也隨之而來。根據Meta公布的資訊顯示，廣告主只需要在Meta廣告管理員中勾選選項，就可將現有的Meta廣告行銷活動擴展至Threads，無需客製化廣告素材或者更多資源。這也就意味著，原本只在Meta上面刊登的詐騙廣告，現在也將會流向Threads。

民眾黨立委林國成今日在立法院交委會質詢時提出，為何數發部已經納管六大平台，卻獨缺Threads不管？納管不見得要開罰，而是政府必須要監管，尤其是有商業廣告的時候，必須要嚴謹以待。

數發部數產署長林俊秀回應，Threads過去沒有上架廣告，是今年才上架廣告。而今年Threads開放廣告之後，數發部內部也已經開始迅速討論。

國民黨立委洪孟楷則表示，今年以來國人遭受詐騙的財損持續增加，根據警政署「165打詐儀表板」統計，今年5月全台受理詐欺案高達1.6萬件，詐騙金額高達87億元，件數和財損均增加。Meta的詐騙廣告訊息層出不窮，明明Meta本身可以進行源頭管理，但Meta不自律，卻要讓台灣的警察人員、數發部人員幫他們巡邏，看到有問題的廣告內容，還得要求他們趕快下架，「這不是本末倒置？」

外傳Meta美國總部高層預計7月將會來台拜會政府高層，也將與數發部探討打詐問題。洪孟楷表示，數發部應該要求Meta進行源頭管理，該開罰、就開罰，該處理、就處理，才能讓詐騙數下降。

數發部 廣告 Meta

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