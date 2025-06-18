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恩智浦完成對TTTech Auto的收購 加速向軟體定義汽車轉型

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
恩智浦宣布已完成對TTTech Auto的收購， 加速向軟體定義汽車轉型。圖／恩智浦提供
恩智浦宣布已完成對TTTech Auto的收購， 加速向軟體定義汽車轉型。圖／恩智浦提供

車用晶片龍頭恩智浦半導體（NXP）宣布，根據今年1月宣布的協議，正式完成對TTTech Auto的收購。TTTech Auto是致力於針對軟體定義汽車（software-defined vehicle；SDV）開發獨特安全關鍵系統和中介軟體創新領域的領導廠商。

恩智浦表示，該公司CoreRide平台的開放式、模組化解決方案與TTTech Auto的MotionWise安全中介軟體強強聯合，有助於汽車製造商克服軟體與硬體整合障礙，同時降低複雜性和開發工作量，並提升下一代汽車所需的可擴展性與成本效益。

恩智浦表示，完成收購TTTech Auto後，仍維持其服務中立，繼續在開放的產業生態系統中運作，支援各種系統單晶片（System-on-Chip；SoC）製造商、OEM廠商以及第三方軟體合作夥伴。此舉將強化軟體定義汽車（SDV）功能，同時保持嚴格的安全與效能標準，並確保資料保護無虞。

恩智浦強調，本文包含前瞻性陳述，其中包括有關恩智浦收購TTTech Auto的相關陳述以及其他任何無關歷史事實的陳述。就其性質而言，前瞻性陳述受多種因素、風險和不確定性的影響，這些因素可能導致實際結果與預期結果有重大差異。敬請讀者應謹慎對待這些前瞻性陳述。除履行美國聯邦證券法要求披露重大資訊的持續義務外，無論是否反映任何未來事件、環境或其他情況，恩智浦於本文發表後均沒有公開更新或修訂任何前瞻性陳述的意向或義務。

軟體 晶片 恩智浦

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