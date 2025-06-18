美中談判成果有限 李鎮宇：台灣應對川普打「兩大N」牌

針對近期美中於倫敦舉行的貿易談判，台新金控首席經濟學家李鎮宇指出，中美倫敦會談嚴格來說沒有結果，乍看內容豐富，實則未針對核心問題進行實質對話，甚至連談判架構都未建立。台灣應從兩大方向與川普政府談判，分別是「Big Number」提出大規模投資與創造就業的具體數字，及「Big Number One」搶先主動建立談判框架，迎合川普談判風格，強化台美經貿關係。

李鎮宇表示，這次美中會談並未解決中國貿易逆差等核心議題，主要目的是「控制風險升溫」，而非緩解對立或解凍關係，重點在於風險管理與籌碼鋪陳。雙方未觸及市場開放、技術移轉或中國龐大貿易順差等爭議，反而聚焦學生簽證、稀土與高階晶片等議題，顯示中方正藉由擱置核心問題、先釋出籌碼，試圖重塑談判架構。他說，當前全球貿易的邏輯已從過去的「談規則、講開放」，轉為「談實力、施壓力」。WTO（世界貿易組織）影響力走弱，國際談判正朝「去中心化」發展。

國策研究院今日舉辦「美中貿易科技戰與G7峰會」座談會，中華經濟研究院第一所助研究員王國臣指出，美中倫敦會談僅著眼於5月瑞士聯合聲明的落實，未觸及2018年貿易戰以來的核心爭議，凸顯雙方戰略互信不足，協議機率極低，美中對抗本質未見鬆動。

他表示，美方目前掌握時間優勢，包括主導對等關稅談判、尋找稀土替代來源、推動供應鏈重組；但川普的不確定性仍是全球協調進程的重大障礙。美對中採「兩步走」策略，一是加徵關稅，現處90天觀察期，二是擴大科技封鎖，涵蓋出口管制、簽證限制與投資禁令。

王國臣指出，中國加快科技自主，意圖長期抗衡美國，但短期難見成效，且政策過度傾斜特定產業，恐加劇產能過剩與經濟失衡，進一步引發潛在金融風險。

中山大學財管系特聘教授兼系主任蔡維哲表示，G7對中態度轉趨強硬，強調經濟安全與供應鏈重組。他認為，G7已減少對中直接投資，轉向美國，另外將於7月6日舉行的金磚國家峰會可能對G7構成制度競爭壓力。

雲科大財金系教授鄭政秉則指出，川普第二任期關稅政策更具攻擊性，波及中國與盟國。美中雖展現善意，但未來談判難度升高，台灣須提升半導體優勢並增加國防預算，以獲美國更強力支持。他強調台灣財政穩健，具備強化國防實力的條件，應以此因應全球安全局勢。