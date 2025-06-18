「我們的美元 你們的問題」！央行臉書談美元霸權 真正威脅是這兩項

近期新台幣匯率強升，引發市場熱議，中央銀行粉絲專頁日前發布貼文指出，IMF前首席經濟學家、哈佛大學著名教授Kenneth Rogoff今年5月出版新書，名稱引述自美國前總統尼克森（Richard Nixon）時代的財政部長John Connally的名言：「美元是我們的通貨，但卻是你們的問題」（Our Dollar, Your Problem）。

這句話的其背景為1971年8月15日尼克森政府關閉「黃金窗口」（gold window），並加徵10%進口關稅，迫使其他國家妥協讓自身通貨對美元升值；這句名言，意指美國在通貨議題的作為，其他國家只能承擔後果。

「我們的美元，你們的問題」一書，Rogoff以跨越70年的歷史大視野來探討全球金融，講述二戰後美元的崛起、其他國家應對美元時面臨的挑戰，並以歷史經驗勾勒出不斷發展的新全球金融體系輪廓，分析當前美元的全球地位。

Rogoff這本書以蘇聯（Soviet Union）解體的故事展開，回顧1960至1970年代，蘇聯經濟高速成長，全球欽羨；有許多經濟學家認為，盧布（rouble）有潛力能與美元在國際地位上平起平坐，其作為全球準備通貨（global reserve currency）的概念，不僅可能，而且是不可避免。當然，後來的事實是，蘇聯經濟成長轉為停滯不前，最終解體。

1980年代，日本經濟當時就像是一列向美國逼近的特快車，日圓因歷經多年的經濟強勁成長，加以製造業的卓越發展，看起來能與美元匹敵。然而，嗣後日本股市及不動產市場出現巨大泡沫，加以日圓飆升又助漲泡沫的膨脹；最終泡沫破滅，日本經濟陷入數十年的停滯，日圓地位也隨之落馬。

近年來，則是如中國大陸致力於建立新的支付機制，甚至如金磚集團（BRICS）討論構想新的共同貨幣，從而實現去美元化（de-dollarization）的目標。中國大陸對外貿易中已有越來越高的比例以人民幣計價，也鼓勵亞洲供應鏈上的國家，將人民幣納入其匯率制度考量中。但Rogoff認為，直到現在，這些通貨仍都不太可能削弱美元的勢力。尤其，當前中國大陸揮之不去的經濟成長問題，或許是人民幣要取代美元的最大阻礙。

Rogoff表示，從1945年至今，因美國金融市場流動性高、法治及制度受廣泛信任，加以在全球軍事安全及金融監督發揮作用，美元得以迄今維持支配地位（dominance）。但究諸實際，美元支配地位從未得到保證。

關於美元地位的未來，Rogoff認為，人民幣較有可能是蠶食美元集團，而不是完全推翻美元；至於歐元及人民幣，則可以在作為第二準備資產（secondary reserve asset）上發揮作用。

另一方面，數位通貨（digital currency）的創新使用，假以時日恐增加去美元化的壓力；美國可能會對全球金融體系的控制力將不如以往，美元地位將逐漸式微。不過，Rogoff強調，美元地位的真正威脅還是來自於美國內部本身—不斷膨脹的政府債務，以及Fed面臨的政治干預壓力。一旦投資者失去信心，將導致美元瞬間喪失地位，而不是逐漸喪失地位。