迎接 AI 新時代 賴總統未來將聚焦三大推動方向

賴清德總統18日表示，為迎接AI新時代，政府未來有三大推動方向，包括成立主權基金、建置最先進設備的AI試製線、積極促進國際技術合作與標準制定等；此外行政院秘書長龔明鑫也提到，國發會正規劃AI新十大建設，很快就會規劃出來並向外界公布。

賴總統18日已錄影致詞方式現身今周刊舉辦的台灣大未來國際高峰會。賴總統表示，面對國際經貿變局，台灣更要穩健前行，除了編列4,100億元特別預算因應，挹注強化經濟、社會、國土安全韌性，他也與行政院長卓榮泰赴各地與產業座談，要為台灣長遠發展打下更堅實的基礎。

賴總統提到，為迎接AI新時代，政府有三大推動方向，首先是成立主權基金，打造國家級投資平台，充分運用台灣產業優勢，由政府主導來結合資金動能、民間企業力量、布局全球，連接AI時代各項主要市場；第2，攜手法人機構，建置最先進設備的AI試製線，協助企業進行新產品開放等；第3，促進國際技術合作與標準制定，深化與美國日本歐盟等夥伴的科技聯盟，共同推動AI科技運用。

行政院秘書長龔明鑫則提到，今年前五個月台灣出口較去年成長24％，居所有主要國家成長率之冠，並領先同樣因「川普1.0」受惠的越南（13％），這是奠基於AI相關設備時代來臨，創造一些成果出來。

龔明鑫表示，國發會正規劃AI新十大建設，很快就會規劃出來並向外界公布，將來台灣除了應用領域，也會有些策略性的思考，如建置AI基盤，結合國際應用與國內的解決方案，另對矽光子、量子計算等新科技也要有前瞻的布局。

此外，龔明鑫也提到，2050淨零轉型仍是台灣目標，將持續進行深度節能，推動家庭高耗能家電汰舊換新，以及協助產業節電，此外，除了持續發展太陽光電跟離岸風電，並對地熱展開布局，以及推動小水力發電。