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Threads 未來是否納管 數發部：達一定占比、風險將納管

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

我國積極打詐，先前也已對數位平台投放廣告納入管理範圍，不過，立委發現近期Threads（脆）的使用率相當高，且在上面也有出現廣告投放功能，未來是否將納管。數發部長黃彥男表示，如果符合使用者占比、平台被利用在刊登詐騙廣告的風險等標準，也會納管。

立法院交通委員會18日邀請數發部就「推動AI之產業發展政策」進行專題報告。會中國民黨立委洪孟楷指出，近期台灣很流行的Threads上面也開始出現廣告，目前數發部是否無法可管。民眾黨立委林國成則表示，Threads在台灣的使用者人數不斷增加，初估應有350萬人，未來是否也要納管Threads。

根據數發部先前的公告，符合一定規模的網路廣告平台業者名單，包含Google、LINE、Meta與TikTok等四大業者，分別經營六個平台，如Google、YouTube、LINE、Facebook、Instagram與TikTok。目前名單中並未包含Threads。

對此，黃彥男表示，Threads近期有廣告功能，如果符合使用者占比、平台被利用在刊登詐騙廣告的風險等標準，也會納管。

數發部數位產業署長林俊秀補充，數發部持續有在跟Meta溝通，要求業者下架Threads詐騙廣告，業者均有配合。目前觀察Threads規模可能達到一定規模，加上也開始提供廣告服務，數發部檢討是否納管。

詐騙 數發部 廣告

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