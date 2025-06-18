上任一年給自己打幾分？數發部長黃彥男：70分

數發部長黃彥男上任一年，今日立委質詢時提問，「部長你給你自己打幾分？」黃彥男回應，只給自己70分，「因為預算被刪得太厲害，數產署很多AI計畫推動的經費，不是被凍結，而是被刪。很多原本想做的工作，沒辦法做。」

立法院交委會今天邀請數發部進行「推動AI之產業發展政策」專題報告。民眾黨立委林國成詢問黃彥男就任一年，給自己打幾分，黃彥男回覆「70分」，林國成表示，「你的做人處事是70分以上，但業務推展只有60分，及格但是要努力。」

林國成指出，AI發展是國際趨勢，但是，未來的問題，並不是現在能想像，雖然現在今年有很多預算被刪，但如果要追加預算，「反對黨也沒有理由，基本上都非常支持，我自己還排解凍案。」他認為，AI未來是有競爭力的，有些政策問題，現在看起來有志難伸，但是，AI沒有政策問題，只有勇往直前。

民進黨立委李昆澤質詢時指出，AI快速發展，會對現有勞動環境帶來隱憂，尤其是中低技能勞工，有可能因此被AI自動化取代，產業、職業結構也將會因此重整，造成就業機會減少。

黃彥男回應，AI發展會對社會帶來一些影響，目前正在擬定的AI基本法也相當注重勞工議題，基本法中會給予一些指引，讓AI不影響勞工就業權益，數發部也會提供訓練計畫，訓練勞工利用AI增加工作效率、擁有更好技能。