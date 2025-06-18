育嬰留停更彈性 勞長洪申翰：朝更短天數研議

有關「照顧不離職」政策，勞動部長洪申翰18日說明，現在確實是朝向「更短的天數」在研議目前育嬰留停相關的改革，也希望能夠讓育嬰留停更彈性、更好用，讓有生育的勞工，能夠更符合需求，去兼顧工作跟照顧小孩可能會遇上的臨時性照顧。

立法院社福衛環委員會邀請洪申翰就「營造友善職場育兒環境，落實照顧不離職政策規劃」進行專題報告，並備質詢。洪申翰於會前接受媒體聯訪。

洪申翰認為，國家正在面對嚴峻的少子化，育嬰留停是應該要有的社會投資，政府也應該支持企業包容勞工所需要的職場彈性。現在正在規劃相關配套方案，也在跟行政院爭取配套資源，如果整體政策規劃有更完整地告一個段落，勞動部會盡快跟社會大眾說明方案的內容。

至於「照顧不離職」政策是否做出相關修法，洪申翰表示，目前希望現階段先用行政或相關執法來做執行。

洪申翰於委員會中說明「安心生養職場環境」、「育嬰留職停薪津貼及補助」、「推動企業設置哺（集）乳室、托兒設施或提供托兒措施」、「協助婦女平衡工作與家庭照顧之支持性措施」及「滾動檢討友善職場育兒照顧措施」等五大項目執行現況。

有關「育嬰留職停薪津貼及補助」，洪申翰表示，為穩定勞工就業，就業保險提供平均月投保薪資6成之育嬰留職停薪津貼，雙親如同為就業保險被保險人，每扶養1名子女，得分別或同時各請領最長6個月津貼，並自2021年7月1日起，另以公務預算加給2成育嬰留職停薪薪資補助，與上開津貼合併發給，使育嬰留職停薪期間之平均月投保薪資替代率達8成。

洪申翰指出，自2021年7月實施薪資補助至2024年底止，請領育嬰留職停薪津貼及薪資補助者計32萬3千餘人，其中女性請領人數為24萬餘人，相較實施補助前增加9%；男性請領人數為8萬2千餘人，相較實施補助前增加64%，男女申請人數皆有成長。