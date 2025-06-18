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詐團設粉絲專頁 數發部將找Meta高層討論帳號管理

中央社／ 台北18日電

立委關注Meta高層7月是否來台，數發部今天表示，這次找Meta高層來台，希望討論帳號管理議題，也盼業者做好自律機制，若有必要也會開罰，要求業者配合打詐；至於Threads是否無法管理，數產署說明，過去持續跟Meta溝通，也會通知業者配合下架詐騙廣告

立法院交通委員會今天邀數發部長黃彥男就「推動AI之產業發展政策」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委洪孟楷表示，Meta一年賺取高額網路廣告費，但是頻繁在平台上出現詐騙廣告，呼籲數發部應該展示政府公權力，也關注Meta高層來台進度。

黃彥男表示，希望業者做好自律機制，加強帳號管理，也會進一步要求Meta配合，過去一直跟Meta高層保持聯繫，也與對方開會討論，近期案件將依照程序檢視，包括邀請檢調審核、請Meta說明等，若確認Meta處置有問題也會開罰，要求業者配合政府的打詐工作。

數發部政務次長林宜敬指出，Meta上的詐騙廣告，主要是使用者開設粉專並貼出詐騙廣告，但外界只會看到詐騙廣告的結果，看不到上面帳號的問題。這次找Meta高層來台，目的是希望討論帳號管理議題。

詐騙 廣告 Meta

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