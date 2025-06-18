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引進印度移工有變數？ 洪申翰：正常進度進展中

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長洪申翰表示，除正式會議外，我與印度雙方仍密切討論，在正常進度進展中。記者葉冠妤／攝影
勞動部長洪申翰表示，除正式會議外，我與印度雙方仍密切討論，在正常進度進展中。記者葉冠妤／攝影

面對國內產業缺工，勞動部欲開放印度移工解人力荒。台灣、印度去年2月簽訂MOU、11月舉行首次的雙邊工作層級會議研商引進事宜，原訂每2個月開會一次，但迄今逾半年，遲未召開第二次工作會議。勞動部長洪申翰今表示，除正式會議外，我與印度雙方仍密切討論，在正常進度進展中。

勞動部去年11月初召開記者會表示，首次台印度雙邊工作層級會議達成多項共識，包括初期優先開放「傳產製造業」，首批將引進1000名，其中5%採直聘制度，並與印度建立直聘專職窗口。未來雙方將每2個月召開一次工作層級會議。

然而，遲至6月中旬，我與印度方遲未召開第二次正式的工作會議。洪申翰說，正式工作會議外，我跟印度方仍密切討論、溝通相關事務性籌備，皆以積極態度處理雙邊需求，都在正常進度進展中。

對於勞動部前部長許銘春曾說，印度移工有機會在今年開放引進，洪申翰說確切時間點還要跟印度方討論，一切都在進展中。

此外，洪申翰說，跨國勞動力政策也在如火如荼進行檢討，勞動部將秉持三原則，包括希望促成本國勞工加薪、改善勞動條件；有助企業留才、穩定人事，有更多勞動力運用；強化政府在移工聘雇過程的角色跟功能，保護移工權益。

他說，勞動部是整體通盤僅檢討跨國勞動力政策，不是只針對服務業、旅宿業，目前正在與中央目的事業主管機關、行政院討論確認相關規畫方案，待討論到一個階段，就會盡快對社會大眾說明。

印度 勞動部

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