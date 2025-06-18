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引進印度移工年底上路 勞長洪申翰：確切時間點討論中

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
勞動部長洪申翰受訪。記者歐芯萌／攝影
勞動部長洪申翰受訪。記者歐芯萌／攝影

為解產業缺工，我方2024年與印度簽署移工合作備忘錄（MOU），預計首批引進千名印度移工，並設立5%直聘目標。有關引進印度移工的時間，是否如預期在今年底上路，勞動部長洪申翰18日受訪時說，確切時間點要再跟印方做討論，但一切都在這個進展之中。

立法院社福衛環委員會邀請洪申翰就「營造友善職場育兒環境，落實照顧不離職政策規劃」進行專題報告，並備質詢。洪申翰於會前接受媒體聯訪。

有關引進印度移工的工作會議，是否有具體進展？洪申翰表示，其實在正式的工作會議之外，我方跟印方正在密切從事相關事務性籌備、討論跟溝通，不管是我方或印方，皆以積極的態度在處理雙邊需求，這些都在正常的進展中。

工作會議進行目前已超過半年的時間，這中間是否有任何正式的其他會議？洪申翰說，在工作會議之外，還是很密集從事相關事務性的溝通跟籌備，相關討論都在進行中。至於引進印度移工的時間，是否如預期在今年底上路，他指出，確切時間點可能還要再跟印方做討論，但一切都在這個進展之中。

另外，日前談及旅宿業開放移工的部分，是否能在今年底之前上路，洪申翰回應「我們也希望盡快，具體細節等方案屆時公布。」

洪申翰表示，跨國勞動力的相關政策檢討，一樣如火如荼進行中，整體來說還是三個原則。

他指出，第一，希望未來跨國勞動力的政策，能夠促成對本勞的加薪，來改善勞動條件。第二，希望有助於企業跟僱主的留才，來穩定人事，讓企業確實有更多勞動力可以運用。第三，強化政府在外籍勞工評估過程裡面的角色跟功能，保護移工的權利。

洪申翰提到，現在檢討的範圍，的確不只是針對服務業跟旅宿業，各產業都在進行檢討跟盤點之中。現在也正在跟目的事業主管機關與行政院討論，確認相關規劃的方案。等到跟大家討論到一個階段，就會盡快跟外界說明，接下來跨國勞動政策要調整的內容。

移工 印度

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