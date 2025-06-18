印度移工引進計畫持續協商 洪申翰：時程未定

台灣計畫引進印度移工，原規劃今年2月底前將召開第2次工作會議，但至今仍未召開，勞動部長洪申翰今天說，與印度方仍有會議以外的溝通籌備，確切引進時間點還需跟印度討論。

台灣與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），盼引進印度移工填補產業缺工人力，但離真正開放引進還有許多流程，包含規劃引進細節、雙邊行政法規作業細節建立。

勞動部與印度方去年11月8日召開首次工作會議，印度高階官員來台進行一連串參訪行程，會中也達成多項共識，包含未來將定期召開工作會議，原則每2個月召開1次，必要時會召開臨時會議。

勞動部也原定今年2月底前召開第2次工作會議討論直聘細節等，但至今仍未召開，洪申翰今天在立法院接受媒體聯訪詢問會議進度時表示，在正式的工作會議外，與印度還是密切的在做相關事務性的籌備與討論、溝通，相關討論其實都在進行中。

媒體追問印度移工的引進時程，洪申翰則說，確切的時間點可能還要再跟印度討論。

另外，針對就服法修法80歲以上免巴氏量表聘僱移工推動進度，洪申翰說，陸續已經聽到有外籍看護工「棄重擇輕」的狀況，對重症家庭有一些影響，目前正跨部會擬定配套，希望7月底可以上路。