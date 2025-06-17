聽新聞
0:00 / 0:00

谷歌撤信風波 中華電董座致歉

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導

Google日前宣布撤銷中華電信ＴＬＳ憑證信任，中華電信董事長簡志誠昨首度公開表示「抱歉」，坦承主要是團隊對Chrome瀏覽器改版敏感度不夠，引起此次事件，預計七月底前會協助一萬多個政府、企業網站換發憑證，對網站影響「微乎其微」，也沒有資安、國安議題。

簡志誠指出，這次引起軒然大波的是ＴＬＳ憑證，與自然人憑證、工商憑證完全無關。他說，ＴＬＳ憑證是網站的身分證，有這個憑證就代表它是合法的網站，Google Chrome全球總共授權六十七家業者擔任憑證授權機構，中華電信是其中的一家。

簡志誠表示，此次引起風波主因在於Google Chrome前年就已改版，欄位變更後，「團隊配合動作沒那麼快，時效性較慢」，而在發現問題之後，中華電信今年已經重組團隊，並引進自動化工具，建立合規監控制度，改善相關問題。

簡志誠表示，中華電信內部統計，總共會有八千多個政府網站、兩千多個商業網站認證，會在八月之後過期，因此中華電信已預先通知這些客戶，並在七月底前為這些客戶換發網站憑證，目前已有超過百分之九十五點四的客戶完成憑證更新或轉為雙憑證。

中華電信預估最快明年三月會重返Chrome信任清單。簡志誠說，要達到這項目標並不容易，因為Google會找第三方公司重新審核中華電信內部的ＩＳＯ機制、相關文件，要重新進入信任清單要花相當多的努力與時間，但中華電信一定會「達到目標」。

中華電 Google Chrome

延伸閱讀

股東力挺除息 中華電信股價創新高、穩居兆元

Hami書城攜手空大 啟動電子教科書永續行動落實減碳

Hami書城×國立空中大學 2025攜手啟動「電子教科書永續行動計畫」 落實低碳、公平與未來學習

中華電信憑證被撤！轉帳、買股恐受影響 黃敬平：7成用戶麻煩了

相關新聞

中經院強化國家智庫角色 北投建新院址預定三年後啟用

中華經濟研究院啟動自建新院址計畫。這項自籌資金，在台北市北投區推動的「院舍大樓統包工程」，定19日上午10時舉行動工儀式...

IMD公布評比 我競爭力第6 出口集中成隱憂

瑞士洛桑管理學院（ＩＭＤ）昨公布二○二五年ＩＭＤ世界競爭力評比，台灣拿到追平最佳排名的全球第六，比去年進步兩名；不過，出...

彭博估央行將降息阻升 學者：沒必要

受到中東地緣政治情勢升溫影響，美元指數回檔九十八左右，帶動台幣兌美元匯率昨走升，盤中一度升破廿九點五元，來到廿九點四六元...

AI新十大建設 國發會：4年投入1900億

國發會、國科會昨天向行政院報告「ＡＩ新十大建設」草案，據規畫，未來四年（二○二五年至二○二八年）將至少投入一千九百億元預...

日本央行維持利率0.5%

日本銀行（央行）昨宣布維持利率不變，但決定明年度放慢縮減購債規模的腳步，藉此確保市場穩定，顯示日銀對終結經濟振興措施傾向...

谷歌撤信風波 中華電董座致歉

Google日前宣布撤銷中華電信ＴＬＳ憑證信任，中華電信董事長簡志誠昨首度公開表示「抱歉」，坦承主要是團隊對Chrome...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。