日本央行維持利率0.5%

日本銀行（央行）昨宣布維持利率不變，但決定明年度放慢縮減購債規模的腳步，藉此確保市場穩定，顯示日銀對終結經濟振興措施傾向抱持謹慎態度。

以總裁植田和男為首的日銀政策委員會，昨一致表決通過維持基準政策利率在百分之○點五，符合市場預期，現有縮減購債計畫也按兵不動。根據這項計畫，日銀每月買進的公債每季將縮減四千億日圓（約台幣八一六億元），明年三月將降至三兆日圓左右。

不過，根據同一天敲定的量化緊縮（ＱＴ）後續計畫，明年四月開始的二○二六年度日銀每月購債規模將以每季兩千億日圓速度縮減，相當於目前的一半，二○二七年一至三月每月購債規模將降至兩兆日圓左右，顯示在日本超長期公債殖利率上月大漲後，日銀擔心政策可能擾亂市場。

植田和男在記者會表示，「我們做的決定用意是確保購債規模縮減速度不會過快，進而導致殖利率不正常波動，為經濟帶來負面影響。」他也說，貿易不確定性餘波可能衝擊企業冬季發放的獎金與明年薪資協商，強調需要等待其他數據出爐以決定下次升息時間。

日圓兌美元盤中升值百分之○點一五至一四四點五三日圓，日本公債期貨下跌百分之○點一；日股日經二二五指數上漲百分之○點四。

台新金控首席經濟學家李鎮宇指出，日本央行減緩購債縮減步調，有助於穩定超長天期債市，雖然短期內可能造成日圓小幅走弱，但由於美日利差與全球風險情緒仍是日圓主要驅動力，加上預期聯準會下半年會降息兩碼，美日利差下半年仍會收窄，這將支撐日圓匯率，因此預測日圓年底應可看升至一四○日圓兌一美元價位。