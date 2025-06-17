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IMD公布評比 我競爭力第6 出口集中成隱憂

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
瑞士洛桑管理學院公布最新世界競爭力評比，台灣排名進步至第六，但出口集中度、人口成長率等指標排在後段班。記者黃義書／攝影
瑞士洛桑管理學院公布最新世界競爭力評比，台灣排名進步至第六，但出口集中度、人口成長率等指標排在後段班。記者黃義書／攝影

瑞士洛桑管理學院（ＩＭＤ）昨公布二○二五年ＩＭＤ世界競爭力評比，台灣拿到追平最佳排名的全球第六，比去年進步兩名；不過，出口集中度、再生能源占能源需求比例、人口成長率等細項指標卻排在後段班。國發會官員也說，美國關稅措施帶來挑戰，下半年必須審慎關注對經濟的影響。

根據ＩＭＤ公布的「二○二五年ＩＭＤ世界競爭力年報」，台灣在六十九個受評比國家中排名第六名，在人口超過兩千萬人的經濟體中，連續五年蟬聯世界第一。至於排名前五的國家依序為瑞士、新加坡、香港、丹麥、阿拉伯聯合大公國；台灣今年擠掉愛爾蘭及瑞典，排名第六。

國發會說，ＩＭＤ競爭力評比有四項指標，包括經濟表現、政府效能、企業效能與基礎建設，台灣在四項指標排名依序為第十、第八、第四與第十名，其中「經濟表現」進步十六個名次，是總排名提升的主要因素。

國發會經濟發展處代理處長陳美菊表示，台灣去年的經濟成長率百分之四點八四，是很不錯的表現，在細項指標中的「經濟複雜性指數」高居世界第二，這與台灣出口主力半導體產品都是先進製程有關，因為知識含量高，所以台灣能名列前茅；廠商對於供應鏈調整也充滿韌性，因此細項指標中的「經濟韌性」排名第四。

IMD競爭力 台灣強弱項目 製表／陳儷方
IMD競爭力 台灣強弱項目 製表／陳儷方

不過，台灣經濟相關指標也有隱憂，經濟表現的細項指標「前五大貿易夥伴出口集中度」排名第六十，居後段班。陳美菊說，台灣出口主力是ＩＣＴ產業，主要出口地區集中在美國、中國大陸，以及東南亞，這是因為供應鏈型態的影響，從ＩＭＤ的排名來看，確實是比較不好的表現，因為普遍認為市場應該分散，這部分政府也在努力改善，協助產業全球布局。

除了出口集中度過高，台灣在這次評比表現較差的細項指標，還包括外人直接投資存量占ＧＤＰ（國內生產毛額）比重、外資能自由獲得企業的控制權，排名均為六十一；貿易條件指數排五十八、觀光收入占ＧＤＰ比率為五十三；人口成長率、再生能源占能源需求比例都排在五十一。

除了經濟表現外，其餘三大指標表現，政府效能排名第八名與去年持平；企業效能排名從第六進步至第四名，其中的「生產力及效率」從第九進步至第二名，是帶動企業效能指標排名推升的重要因素；基礎建設排名也與去年相同。

半導體 再生能源 世界競爭力

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