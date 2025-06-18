IMD評比報告出爐…世界競爭力 我排名第六

瑞士洛桑管理學院（IMD）昨（17）日公布「2025年IMD世界競爭力年報」，台灣在69個受評比國家中排名第六，較去年進步兩名。在四大評比指標中，台灣在企業效能表現最佳，由上年第六名進步至第四名，反映台灣供應鏈韌性及企業家精神。

根據IMD公布內容，評比前五名國家依序為瑞士、新加坡、香港、丹麥、阿拉伯聯合大公國；台灣為第六名，並且在人口超過2,000萬人的經濟體中，連續五年排名蟬聯世界第一。國發會指出，台灣經濟表現亮眼，但美國關稅措施帶來挑戰，下半年比較有挑戰。

國發會說明，IMD世界競爭力評比四大指標中，我國「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」與「基礎建設」分別高居全球第十、第八、第四與第十。其中「經濟表現」進步16個名次，是總排名提升最主要因素。

國發會經濟發展處代理處長陳美菊指出，台灣在「經濟表現」細項指標中，「經濟複雜性指數」高居全球第二，「經濟韌性」為全球第四名。經濟複雜度可理解為出口的知識含量，台灣半導體先進製程強大，知識含量相當高，加上半導體、ICT等供應鏈調整具有韌性，出口強勁，都是推升排名助力。