牛津路透新聞研究所調查 經濟日報六度蟬聯最受信任報紙
英國牛津大學「路透新聞研究所」發布2025年數位新聞報告，在受訪台灣用戶中，經濟日報品牌信任度達56%，連續第六年榮膺台灣最受信任的報紙媒體品牌。
在台灣媒體中，經濟日報品牌信任度為56%，高居報紙類媒體之首，經濟日報已連續六年蟬聯報業榜首。
經濟日報以「為工商界喉舌」為初衷，每日將國內外財經與產業資訊匯整成精確與精闢的內容，為財經界每日必讀的全媒體。近年因應環境變化與國際趨勢，經濟日報陸續開闢各式專業版面，並與多家重量級外媒合作，同時與全球財經資訊供應商彭博資訊攜手推出《經濟彭博周報》，給讀者即時且深入的優化內容。
根據調查，台灣整體媒體信任度排名中，商業周刊與天下雜誌同享第一（58%），經濟日報第三（56%）、TVBS第四（54%），公視第五（53%）、東森電視和ETtoday並列第六，接下來是台視（8329）、中視和聯合報（均為48%）、華視（46%）、民視（40%）、風傳媒（39%）、三立新聞（38%）。
路透新聞研究所委託英國民調機構YouGov在今年1月中~2月底，使用網路問卷調查48個國家與地區的近10萬人，每個市場取樣的年齡、性別、地區、教育程度樣本數，具有全國代表性。台灣的取樣人數為2,018人。
台灣民眾對媒體的整體信任度，較去年下滑3個百分點，為30%。據調查，亞太地區媒體信任度最高分為泰國（55%）、再來是香港（52%）、新加坡（45%）。
愈來愈多台灣人開始使用YouTube獲取新聞，使用率從2021年的38%上升到2025年的46%。現在大多數新聞頻道都會在YouTube上傳影片，有些頻道甚至開始將長篇報導改編成短影音發布在社群平台上。目前，35%台灣人使用Instagram，其中14%的人以IG獲取新聞；21%的人使用TikTok，其中10%的人使用它來獲取新聞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言