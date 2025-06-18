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牛津路透新聞研究所調查 經濟日報六度蟬聯最受信任報紙

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
在台灣媒體品牌信任度中，經濟日報榮膺報紙媒體的第一名。 記者林澔一／攝影
在台灣媒體品牌信任度中，經濟日報榮膺報紙媒體的第一名。 記者林澔一／攝影

英國牛津大學「路透新聞研究所」發布2025年數位新聞報告，在受訪台灣用戶中，經濟日報品牌信任度達56%，連續第六年榮膺台灣最受信任的報紙媒體品牌。

在台灣媒體中，經濟日報品牌信任度為56%，高居報紙類媒體之首，經濟日報已連續六年蟬聯報業榜首。

經濟日報以「為工商界喉舌」為初衷，每日將國內外財經與產業資訊匯整成精確與精闢的內容，為財經界每日必讀的全媒體。近年因應環境變化與國際趨勢，經濟日報陸續開闢各式專業版面，並與多家重量級外媒合作，同時與全球財經資訊供應商彭博資訊攜手推出《經濟彭博周報》，給讀者即時且深入的優化內容。

根據調查，台灣整體媒體信任度排名中，商業周刊與天下雜誌同享第一（58%），經濟日報第三（56%）、TVBS第四（54%），公視第五（53%）、東森電視和ETtoday並列第六，接下來是台視（8329）、中視和聯合報（均為48%）、華視（46%）、民視（40%）、風傳媒（39%）、三立新聞（38%）。

路透新聞研究所委託英國民調機構YouGov在今年1月中~2月底，使用網路問卷調查48個國家與地區的近10萬人，每個市場取樣的年齡、性別、地區、教育程度樣本數，具有全國代表性。台灣的取樣人數為2,018人。

台灣民眾對媒體的整體信任度，較去年下滑3個百分點，為30%。據調查，亞太地區媒體信任度最高分為泰國（55%）、再來是香港（52%）、新加坡（45%）。

愈來愈多台灣人開始使用YouTube獲取新聞，使用率從2021年的38%上升到2025年的46%。現在大多數新聞頻道都會在YouTube上傳影片，有些頻道甚至開始將長篇報導改編成短影音發布在社群平台上。目前，35%台灣人使用Instagram，其中14%的人以IG獲取新聞；21%的人使用TikTok，其中10%的人使用它來獲取新聞。

研究所 彭博

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