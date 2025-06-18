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高雄暫居六都招商王…今年來吸金127億 新北簽約102億居次

經濟日報／ 記者邱琮皓林政鋒／台北、高雄報導
高雄市以127億元暫居六都招商王，新北市簽約102億元居次，台北市以88億元暫居季軍。聯合報系資料照
高雄市以127億元暫居六都招商王，新北市簽約102億元居次，台北市以88億元暫居季軍。聯合報系資料照

財政部昨（17）日公布公共建設招商成績單，截至6月15日，民間參與公共建設共簽約51件，投資金額468億元，其中高雄市以127億元暫居六都招商王，新北市簽約102億元居次，台北市以88億元暫居季軍。

財政部促參司表示，目前已知議約中案件還有32件，金額共964億元，估簽約成績與往年相當，樂觀來看，全年可望達1,700億元。

促參司表示，一年一度的民間參與公共建設招商大會將於7月4日登場，促參司長張素珍表示，今年招商大會將釋出105件、約2,364億元商機，是歷年新高，件數前三大公建類別分別為運動設施16件、交通建設十件、環境汙染防治設施六件。

財政部統計，民參公建案上半年簽約51件、簽約金額468億元，較去年同期減少五件、金額減少243億元。依促參法辦理案件26件，投資金額11億元；依其他法令辦理案件25件，投資金額約457億元。議約中的促參案及其他法令案件共32件，合計約964億元。

中央部會中，財政部以六件、47億元拿下上半年招商王，交通部、農業部分居二、三名；六都中，高雄市以六件、127億元暫居上半年招商王，新北市以五件、102億元居次，第三名則是台北市八件、88億元。

高雄市副市長林欽榮表示，高雄招商成果背後，是市府團隊與中央攜手合作的努力，特別在「半導體S廊帶」與「亞洲新灣區2.0」雙軸發展帶動下，台積電（2330）、鴻海、輝達、日月光等紛紛布局高雄，不僅活絡經濟，更將傳統工業港市蛻變為智慧科技與數位創新之都。

財政部

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