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經部與成大等4校推AI新秀計畫 全額補助訓練費

中央社／ 台北17日電

為滿足產業AI應用人才，經濟部表示，已和成功大學等4所大學合作推動「AI新秀計畫」，預計今年8月開班，期間由政府全額補助訓練費用，包含訓練期間每月新台幣2萬元、實習期間每月3萬元等學習獎勵金，學員結訓後須進入企業服務至少2年。

為協助百工百業導入AI、推動產業升級與智慧化轉型，經濟部正式啟動AI新秀計畫，首次針對國內應屆畢業生（含僑外生）規劃為期1年的AI應用培訓課程，目標是培育具備實務操作能力、能即時投入產業的AI應用即戰力。

經濟部產業發展署今天發布新聞稿表示，計畫強調「學得會、用得上、留得住」，訓練內容採實作導向設計，分為3大階段，包含產業專業培養、AI應用實作訓練和企業實習，分別各4個月。完成訓練後，學員將進入企業服務至少2年，協助推動AI落地與智慧化升級。

為降低學員經濟壓力，經濟部表示，計畫由政府全額補助訓練費用，學員無需自費，並提供學習獎勵金，訓練期間每月2萬元、實習期間每月3萬元，讓青年無後顧之憂專注於學習與實踐。

經濟部指出，目前已與4所大學合作，包括國立台北大學、國立台北科技大學、國立虎尾科技大學與國立成功大學，由各校依據自身專業領域與教學資源規劃訓練課程，打造具跨產業應用能力的人才。4校已陸續啟動招生作業，預計於今年8月開班。

經濟部表示，AI新秀計畫的推動主要為建構從學校銜接產業的完整培育路徑，協助青年掌握AI應用技能、快速接軌職場，也協助企業解決AI導入的人才缺口。

經濟部 AI

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