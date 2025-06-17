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鼓勵女性創新發明 經部7月試行申請加速審查方案

中央社／ 台北17日電

為鼓勵女性投入創新發明，經濟部智慧局表示，7月1日起試行女性申請發明專利加速審查方案，規劃為期1年，將比照既有加速審查時程作業，讓符合資格的女性申請人適用優先審查，最快6個月內核發申請核定書。

經濟部智慧財產局今天公告「女性申請發明專利加速審查試行方案」，當發明專利申請案的申請人皆為自然人且包含女性自然人，以及該女性申請人為發明人之一時，若由該女性申請人提出加速審查申請，即可適用。

觀察近年女性專利申請人趨勢，根據統計，民國108年至112年間，台灣的發明專利申請總件數每年約為4萬8000至5萬件，其中由女性申請人提出的案件數量占比相對較低，占整體案件數的0.5%至1%之間，整體申請量近年呈現略為下滑趨勢。

依據智慧局年報統計資料，108年至112年間，台灣發明專利申請案的平均審查處理時間約為8.4至8.9個月之間。

智慧局說明，已設有發明專利加速審查機制，根據現行規定，申請加速審查並符合文件齊備規定後，將於6個月內完成第1次審查意見通知。也就是說，若專利技術先前並未被人申請過，智慧局最快6個月會核發申請核定書。

智慧局表示，今年新推出的女性申請發明專利加速審查試行方案，符合資格者可以適用優先審查，比照既有加速審查時程作業規定辦理，讓符合資格的女性申請人得以享有相同審查時效保障。

經濟部

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