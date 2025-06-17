中經院強化國家智庫角色 北投建新院址預定三年後啟用
中華經濟研究院啟動自建新院址計畫。這項自籌資金，在台北市北投區推動的「院舍大樓統包工程」，定19日上午10時舉行動工儀式，新院址預定三年後啟用。
動工儀式選在北投新興公園南側院舍興建基地舉行。中經院指出，1979年中華民國與美國斷交，行政院為確保國家經濟穩定發展與成長，指示前經濟建設委員會策劃，於1981年7月1日成立經濟研究機構，定名「中華經濟研究院」。
草創之初，先租用台北市光復南路35號8樓臨時基地，後於長興街75號興建現址，並於1984年7月遷入迄今。40多年來，中經院扮演國家經濟研究智庫角色，掌握國內外經濟脈動，為政府提出前瞻性政策建議，參與並見證了台灣經濟成長、蛻變，邁向現代化國家的歷程。
如今國際情勢丕變，台灣再次面臨全新的挑戰與發展契機。中經院興建新院舍，將提供永續、完善的研究環境與資源，強化作為國家智庫的角色，以發揮更大的專業研究與知識能量。開工典禮當天，中經院將展示未來願景及院舍工程設計成果，也歡迎各界見證此一重要時刻。
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