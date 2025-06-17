中經院強化國家智庫角色 北投建新院址預定三年後啟用

中東地區再度陷入火線，以色列對伊朗的空襲行動，引爆全球對能源供應的憂慮。儘管多數分析認為，短期內衝擊有限，但隨著荷姆茲海峽的戰略地位受到威脅，國際油價已開始上揚，台灣也無法置身事外，因為台灣約六成的石

2025-06-17 15:21