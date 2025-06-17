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經濟部新措施！汰換10年以上燃油機車換電動機車 最高可獲8000元補助

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部17日發布修正電動機車補助要點，即日起提高三項補助金額。其中新增民眾只要報廢一台10年以上的老舊燃油機車，並購買任一款由經濟部認可的電動機車，將可多獲得1,000元補助。換言之，若以汰舊換新方式購入一輛電動機車，加上原本經濟部既有補助最高7,000元，補助金額合計最高將可達8,000元。經濟部盼藉提高汰舊換新補助，目標一年內要汰換6萬台燃油機車。

民眾現購買電動機車，經濟部現已有補助。若是購買重型及輕型電動機車，每台補助7,000元；購買小型輕型電動機車，每台補助5,100元。官員表示，原先補助並未要求民眾要汰舊換新，這次則是新增只要報廢一台10年以上的老舊燃油機車，新購買的電動機車，可在原補助之外，再增加1,000元補助，但前提必須是汰換掉一台10年以上燃油機車。

第二，經濟部表示，國內現有已有多家知名業者經營共享電動機車，並投入多個縣市營運使用，除了可作為公共運輸的最後一哩路，亦讓民眾的交通方式多了新選擇。為鼓勵業者將車隊轉換為電動機車及擴大車隊規模，業者若選擇受認可車款，經申請核可後，每輛車的最高補助金額將由3,500元提高至4,500元。這項補助受惠對象為電動機車共享業者。

第三，經濟部也提高能源補充設施補助上限。經濟部表示，換電站攸關交換式電動機車使用便利性，為鼓勵業者建置大型站點或現地擴充機組，滿足熱區尖峰時段換電需求，每座機組補助金額將由30萬元提高至60萬元。

這項補助對象是國內大型如gogoro電動機車業者。官員表示，國內目前有9家電動機車業者，但不是每家都有設換電站，很多是共同設置，這項提高補助也是針對大型換電站。

經濟部表示，為積極推動國家2050淨零轉型目標，經濟部持續引領機車產業朝減碳及轉型目標邁進，相關產業政策措施亦視市場狀況滾動修正。為提高民眾及共享運具業者轉換使用電動機車之意願，以及強化充換電站服務量能，經濟部已修正補助要點，分別就消費者、共享運具業者及電動機車業者提供加碼補助措施。

電動機車 經濟部 家電

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