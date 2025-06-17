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獎勵家戶設光電！經部祭13億元 估4萬餘棟受惠、單案最高獎勵30萬元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部能源署17日表示，考量屋頂面積小於1,000平方公尺以下光電建置案過往因案件規模較小，設置成本較高，民間參與意願低。為提升此類屋頂光電設置誘因，經濟部已於今日核定2025年度及2026年度「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」補助獎勵經費共計13億6,166萬1,600元，若以每戶10kW計算，約可提供4萬餘棟進行設置。

能源署表示，即日起，民眾如於屋頂面積小於1,000平方公尺以下之私有建築物設置光電，並於2025年1月1日後取得設備登記文件者，便可檢具申請文件，向光電所處場域之直轄市、縣（市）政府申請每kW（瓩）3,000元之獎勵費用，單案最高獎勵30萬元，以共同響應淨零永續。

因應全球氣候變遷挑戰，已有145個國家宣布達成淨零排放，我國亦積極響應並規劃「2050淨零排放政策路徑藍圖」，其中建築部門減碳為淨零路徑重要關鍵。截至2025年度4月屋頂光電已設置9.28GW，已大幅超越原定8GW之設置目標，期透過本次獎勵措施之執行，再次達成推廣擴散效應。

能源署表示，2025年度及2026年度補助獎勵預算尚有賸餘。為能有效運用整體預算，直轄市、縣(市)政府於各年度後續執行「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，倘經費不敷使用之情形，可再次提出補助獎勵經費之申請。

經濟部能源署表示，直轄市、縣(市)政府各年度申請及核定經費如下表所示，有獎勵申請需求之民眾，得逕洽該府瞭解辦申請流程及經費剩餘情形。

經濟部 太陽光電

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