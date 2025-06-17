快訊

不出席國安簡報！朱立倫盼「朝野要和」 籲綠：對話不是訓話

直播／黃國昌不出席！賴邀在野進行國安簡報 朱立倫將親說明立場

數發部研擬AI人才認定指引 助培養3類人才

中央社／ 台北17日電

數發部書面報告指出，透過算力、資料、人才、行銷、資金5大工具推動台灣AI發展。人才部分，數發部規劃分層分類強化人力基礎，研擬AI人才認定指引，希望整合政府、學界與民間訓練機構能量，幫助培養使用AI工具、開發AI模型、研究AI研發的3類人才。

立法院交通委員會邀數發部長黃彥男就「推動AI之產業發展政策」進行專題報告，並備質詢，

根據數發部報告，數發部在算力方面，提供免費的GPU算力資源；資料方面，推動建置AI訓練語料資料庫；人才方面，研擬AI人才指引和認定標準；行銷方面，持續舉辦「AI產業交流及媒合會」；資金方面，啟動「加強投資AI新創方案」，建構一個適合AI產業發展的生態環境。

在資料開放部分，數發部表示，AI發展高度仰賴大量高品質資料，為強化台灣在主權AI上的基礎，數發部持續推動機關擴大政府資料開放，另針對政府機關擁有著作權的資料，優先由中央二級機關先行，分階段釋出各機關擁有著作權的正體中文語料，打造「台灣主權AI訓練語料庫」。

此外，為擴大資料的開放、共享與再利用並提升資料可用性，數發部參酌國際資料治理趨勢，已提出促進資料創新利用發展條例（草案），並自6月16日起草案預告60日，充分徵集各界意見。

人才培育部分，數發部指出，目前規劃與AI領域專業機構合作，研擬AI人才認定指引，規劃AI人才的培育目標、類別與課綱，希望整合政府、學術與民間訓練機構能量，培養3類AI人才。

第1，使用AI工具人才，讓人才可運用AI工具提升產業生態力；第2，開發AI模型的人才，能使用現成工具訓練AI模型；第3，研究AI研發的人才，具備AI核心技術研發能力。

生態 數發部 AI

延伸閱讀

G7聲明草案籲「以伊降溫」川普不簽 加拿大已放棄全面公報

調查：AI聊天機器人成為追蹤新聞新工具

外籍移工帳戶淪為詐團洗錢工具 苗栗啟動「結帳還鄉」

台大畢業求職迷惘 求助虎尾就業中心找到50K工程師工作

相關新聞

逾50萬名勞工受衝擊！勞關盟：工會應參與關稅協商

美國對等關稅未明，近70個工會組成「台灣勞工因應關稅衝擊行動聯盟」，今在立法院召開記者會指出，保守估計至少50萬名勞工的...

Meta廣告詐騙不斷 數發部最快本周再祭重罰 傳Meta高層將來台拜會

Meta詐騙廣告不斷，繼日前數發部開罰一百萬元之後，據了解，近期數發部將再度開罰，最快本周就會對外公布罰款金額，而Met...

全球石油命脈恐遭封？荷姆茲海峽被以伊戰爭推到最前線 最壞情況「2成運輸受阻」

中東地區再度陷入火線，以色列對伊朗的空襲行動，引爆全球對能源供應的憂慮。儘管多數分析認為，短期內衝擊有限，但隨著荷姆茲海峽的戰略地位受到威脅，國際油價已開始上揚，台灣也無法置身事外，因為台灣約六成的石

降低數位落差！勞動部六大試算網頁 通過無障礙標章

勞動部為持續提升為民服務品質，並落實數位平權理念，積極推動網站符合無障礙設計標準。近日，廣受勞工朋友使用的勞動部六大常用...

高雄港全面發展再生能源 打造綠色港埠

高雄港全面發展再生能源，台灣港務公司高雄分公司17日指出，正積極推動節能減碳，實踐永續環境政策，打造綠色港埠，目前正建置...

台灣競爭力排名拿第六 平史上最高名次紀錄 驚見有隱憂

台灣在瑞士洛桑管理學院（IMD）的2025年IMD世界競爭力評比中，拿到第6名，平了台灣最高排名紀錄，比去年前進2名，主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。