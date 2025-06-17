數發部研擬AI人才認定指引 助培養3類人才

數發部書面報告指出，透過算力、資料、人才、行銷、資金5大工具推動台灣AI發展。人才部分，數發部規劃分層分類強化人力基礎，研擬AI人才認定指引，希望整合政府、學界與民間訓練機構能量，幫助培養使用AI工具、開發AI模型、研究AI研發的3類人才。

立法院交通委員會邀數發部長黃彥男就「推動AI之產業發展政策」進行專題報告，並備質詢，

根據數發部報告，數發部在算力方面，提供免費的GPU算力資源；資料方面，推動建置AI訓練語料資料庫；人才方面，研擬AI人才指引和認定標準；行銷方面，持續舉辦「AI產業交流及媒合會」；資金方面，啟動「加強投資AI新創方案」，建構一個適合AI產業發展的生態環境。

在資料開放部分，數發部表示，AI發展高度仰賴大量高品質資料，為強化台灣在主權AI上的基礎，數發部持續推動機關擴大政府資料開放，另針對政府機關擁有著作權的資料，優先由中央二級機關先行，分階段釋出各機關擁有著作權的正體中文語料，打造「台灣主權AI訓練語料庫」。

此外，為擴大資料的開放、共享與再利用並提升資料可用性，數發部參酌國際資料治理趨勢，已提出促進資料創新利用發展條例（草案），並自6月16日起草案預告60日，充分徵集各界意見。

人才培育部分，數發部指出，目前規劃與AI領域專業機構合作，研擬AI人才認定指引，規劃AI人才的培育目標、類別與課綱，希望整合政府、學術與民間訓練機構能量，培養3類AI人才。

第1，使用AI工具人才，讓人才可運用AI工具提升產業生態力；第2，開發AI模型的人才，能使用現成工具訓練AI模型；第3，研究AI研發的人才，具備AI核心技術研發能力。