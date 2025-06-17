全球石油命脈恐遭封？荷姆茲海峽被以伊戰爭推到最前線 最壞情況「2成運輸受阻」

中東地區再度陷入火線，以色列對伊朗的空襲行動，引爆全球對能源供應的憂慮。儘管多數分析認為，短期內衝擊有限，但隨著荷姆茲海峽的戰略地位受到威脅，國際油價已開始上揚，台灣也無法置身事外，因為台灣約六成的石油仰賴經由荷姆茲海峽進口，這條被譽為「全球石油命脈」的航道若遭封鎖，不僅將衝擊國際油價，也恐推高本地燃油與物價，進一步加重民生壓力與通膨風險。





你去加油了嗎？油價已經開始上漲了！

隨著以色列與伊朗之間的軍事衝突持續升高，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）再次成為國際焦點。《紐約時報》指出，在以色列於週末空襲多處伊朗的油氣設施後，全球油價在16日在亞洲市場上漲約1%，每桶徘徊在75美元左右。

台灣中油公司在16日也發布聲明指出，柴油每公升價格將調漲0.3元。

伊朗保守派議員科薩里（Esmail Kosari）近日接受伊朗官方媒體《IRINN》訪問時透露，伊朗政府正考慮封鎖這條被美國能源資訊署（EIA）形容為「全球最重要的石油運輸咽喉」的戰略水道，此舉不僅可能導致國際油價飆升，更可能引發地區戰爭的擴散。

荷姆茲海峽有多重要？

荷姆茲海峽是波斯灣唯一的海上出口，位於伊朗與阿曼、阿拉伯聯合大公國之間，連接波斯灣與阿曼灣以及阿拉伯海，是全球約20%石油消費量的運輸通道，台灣也有六成石油和逾兩成的天然氣，必須經過荷姆茲海峽。海峽最窄處僅33公里，而航運航道則更為狹窄，使其易受攻擊與封鎖威脅。

全球一級戰略海峽。圖／《遠見》製

《半島電視台》報導，儘管伊朗過去數十年未曾完全封鎖荷姆茲海峽，但歷史上曾多次利用「航運安全」作為施壓手段。例如，1980至1988年的兩伊戰爭期間，伊朗與伊拉克皆攻擊波斯灣商船，形成所謂「油輪戰爭」。最近一次重大事件則發生於2019年，當時四艘船隻在鄰近的富查伊拉（Fujairah）外海遭襲，華府將責任歸咎於伊朗，雖然伊朗方面否認。

自從加薩戰爭爆發以來，葉門的胡塞武裝組織持續攻擊經過紅海的船隻，儘管商船可選擇繞道非洲航行以避開紅海，但對於荷姆茲海峽而言，全球航運別無他路。即使一些國家不直接進口波斯灣石油，也難逃供應減少所帶來的全球油價上漲衝擊。

專家如何解析？

不過，儘管以色列對伊朗發動空襲引發市場擔憂，但多家國際金融機構認為，短期內，這場衝突不太可能對全球石油供應造成重大干擾，油價雖出現上漲，但長期維持高位的可能性不大。

高盛（Goldman Sachs）在最新報告中表示，儘管已將地緣政治風險納入2025年夏季油價預測，但仍預期中東地區的石油供應不會中斷，並維持今年第四季布倫特與西德州中級原油（WTI）均價預測分別為59與55美元，2026年則進一步降至56與52美元。

花旗集團（Citi）分析師也持類似看法，指出儘管地緣政治緊張局勢可能持續，但能源價格不太可能長期維持高檔。OPEC祕書長蓋斯（Haitham Al Ghais）則表示，目前市場仍穩定，無需即刻調整產量。

不過，多家機構也警告市場應關注「最壞情境」，也就是若荷姆茲海峽遭封鎖，全球約1／5的石油運輸恐受阻。

高盛指出，雖然實際發生的可能性不高，但若OPEC+核心產油國無法動用閒置產能，或是遭遇長期中斷，油價可能突破每桶100美元。摩根大通（JP Morgan）甚至在報告中指出，若爆發全面區域衝突，油價恐飆升至120至130美元。儘管如此，目前市場整體預期仍偏向「高風險、低衝擊」的情境，除非衝突擴大至封鎖運輸要道，或是引發伊朗更大規模反擊，否則全球供應應具備一定韌性。

雖然高盛與花旗等國際機構目前認為，中東局勢短期內對油市影響有限，供應鏈具備一定韌性，但地緣政治的不可預測，仍是全球能源市場的潛在變數。

對於仰賴進口能源的台灣而言，荷姆茲海峽的每一次危機，都可能牽動國內油價與經濟穩定，在地緣衝突未解之際，政府與民眾都需做好面對能源價格波動的準備。

（本文出自2025.06.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）