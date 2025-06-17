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降低數位落差！勞動部六大試算網頁 通過無障礙標章

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
勞動部六大試算網頁通過無障礙標章。勞動部／提供
勞動部六大試算網頁通過無障礙標章。勞動部／提供

勞動部為持續提升為民服務品質，並落實數位平權理念，積極推動網站符合無障礙設計標準。近日，廣受勞工朋友使用的勞動部六大常用試算網頁，已通過「網站無障礙規範」AA等級認證標章，大幅降低數位落差。

勞動部表示，為確保所有民眾，特別是身心障礙者及其他特殊需求使用者，皆能順暢取得並運用勞動部的試算服務，勞動部六大常用試算網頁通過「網站無障礙規範」AA等級認證標章，大幅降低數位落差，提升資訊應用的普及性與便利性。

本次勞動部獲得AA等級無障礙認證的六大試算網頁，是勞工查詢與試算自身權益的重要工具，包含：勞工個人退休金試算表(勞退新制)、勞工適用勞動基準法退休金制度年資之退休金試算表(勞退舊制)、預估次一年度所需勞工退休準備金試算、資遣費試算表、加班費試算系統、特別休假日數試算系統。

勞動部期望透過本次無障礙AA認證的達成，讓更多民眾了解並善加利用勞動部提供的六大計算試算服務。

勞動部指出，這些工具是民眾查詢及了解自身勞動權益的重要管道，其無障礙化的提升，有助於視障者獲取相關內容、功能等資訊，將有效擴大服務的觸及範圍，讓原本可能因數位障礙而卻步的民眾，也能便利地獲取必要資訊，做出更適切的生涯或勞動規劃，也有助於保障勞工朋友的勞動權益。

勞動部表示，未來仍將持續優化其網站及服務，為所有使用者創造更友善、更便捷的線上服務體驗，以期提供所有民眾最優質、最無礙的數位服務體驗。

退休金 勞退 勞動部

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