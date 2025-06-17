2025年 IMD 世界競爭力 台灣排名進步至全球第6名

瑞士洛桑管理學院（IMD）17日公布「2025年IMD世界競爭力年報」，台灣在69個受評比國家中排名第6名，在人口超過2,000萬人的經濟體中，連續5年排名蟬聯世界第1。

國發會17日說明，IMD評比四大指標中，我國「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」與「基礎建設」分別高居全球第10名、第8名、第4名與第10名，其中「經濟表現」進步16個名次是總排名提升最主要的因素。就細項評比指標而言，我國計有24項評比項目名列世界前3名，充分突顯台灣企業家精神、人力素質及研發量能等方面的優勢。

國發會指出，台灣在「經濟表現」，由上年第26名進步至第10名，中分類「國內經濟」、「國際貿易」及「國際投資」排名顯著進步，顯示我國整體經濟動能增強，尤其半導體、AI、高效能運算等領域推升我整體出口表現；「就業」及「價格」排名則呈現下滑。

在經濟表現的細項指標中，我國「經濟複雜性指數」高居全球第2名，「經濟韌性」與「人均GDP實質成長率」為全球第4名，顯示台灣在經濟結構多元化、風險控管等面向具備高度競爭力，進而帶動經濟穩健成長，「人均GDP實質成長率」排名，由去年的第32名大幅提升28個名次。

在政府效能方面，台灣排名第8名，與去年持平。中分類「財政情勢」與「租稅政策」排名維持全球前10名水準，顯示我國在財政健全、稅制競爭力及法治環境等方面具備穩固基礎；「經商法規」排名較去年進步，「社會架構」排名呈略呈下滑。細項指標中，「政府由自由選舉產生」排名全球第1、「資金成本不會阻礙經商」排名第2，顯示臺灣在民主治理與資本可得性方面表現突出；另「人均外匯準備」與「消費稅率」皆排名第4，顯示我國具備充足外匯緩衝與具競爭力的低稅制優勢，為經濟穩定提供堅實支撐，並有效提振市場信心與消費動能。

在企業效能方面，台灣由上年第6名進步至第4名。中分類「生產力與效率」、「金融」、「經營管理」、「行為態度及價值觀」排名皆高居全球前10名，其中「生產力及效率」排名由去年第9名大幅提升至全球第2名，為帶動我國「企業效能」指標排名推升至全球第4名的重要因素。

細項指標中，我國「經理人具企業家精神」、「社會大眾信任企業經理人」及「顧客滿意度受到企業重視」排名全球第1，凸顯企業文化具創新精神、誠信經營與高度顧客導向。此外，「企業反應快、彈性大」、「董事會有效監管公司運作」及「企業領導人有強烈社會責任感」亦高居全球第2，「股票市場市值占GDP比率」與「股票市場提供企業適當財源」等資本市場指標排名第2與第3，反映我國資本市場健全，能為企業成長提供穩固支撐。

在基礎建設，我排名第10名，與去年持平。中分類「技術建設」與「科學建設」維持在全球前10名，「教育」也進步3名至第11名，主要反映台灣不僅具備完善的研發基礎建設，教育體系亦為科技創新與企業人才提供良好支持；「基本建設」及「醫療與環境」排名下滑，凸顯我國因應人口結構轉變與環境永續與包容性的迫切性。

細項指標中，我國「企業重視永續發展議題」排名全球第1，顯示永續意識已深入企業核心策略；「研發總支出占GDP比率」、「企業研發支出占GDP比率」、「每千人研發人力」排名高居全球第2，「中高階技術占製造業附加價值比率」、「25-34歲人口中接受大專以上教育比率」及「15歲 PISA 數理能力測驗」皆名列前3，顯示我國人力素質、技術實力備受肯定。