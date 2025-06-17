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高雄港全面發展再生能源 打造綠色港埠

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
高雄港洲際貨櫃中心。聯合報系資料照片
高雄港洲際貨櫃中心。聯合報系資料照片

高雄港全面發展再生能源，台灣港務公司高雄分公司17日指出，正積極推動節能減碳，實踐永續環境政策，打造綠色港埠，目前正建置約8,419kWp太陽光電發電系統，完成後每年可產約9,262仟度電，每年減碳量約達4,585噸。

高雄分公司表示，高雄港為遵循臺灣2050淨零轉型政策目標，逐步實現2050淨零排放之永續社會，積極規劃自建再生能源系統，利用既有或新建之建築物屋頂空間廣設太陽光電發電設備。

其中，位於洲際貨櫃中心區內之貨櫃集散倉棧、維修保養廠、進/出站閘口等11棟主要建築物，建置約8,419kWp太陽光電發電系統，目前已完成4,663kWp，其餘3,756kWp將於115年6月前逐步完成，完成後每年可產約9,262仟度電，每年減碳量約達4,585噸。

除上述11處案場外，目前尚有4處案場規劃中，包含3處屋頂型及1處停車場車棚，裝置容量共計約2,453kWp，預計116年12月前逐步完成，完成後每年可產約2,699仟度電，每年減碳量約達1,336噸。

而高雄港務分公司推動太陽光電發電系統建置，同時將結合能源管理系統（EMS）及儲能設備，強化高雄港電網韌性，不僅可舒緩港區用電尖峰時段對台電之用電依賴，亦是高雄港實踐綠色港口一個重要的工作，對於增加電力資源調度彈性，提升能源使用效益，提供港區「安全、穩定、可靠」之能源供給。

減碳 太陽光電

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