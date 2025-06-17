MSCI 研究：亞太區企業氣候轉型計畫 推動清潔技術採用和投資機遇

MSCI最新研究表明，亞太區企業的氣候行動正在加速推進，越來越多的企業採用科學碳目標並披露轉型計畫。然而，亞太區企業實現脫碳的速度和規模不僅取決於其氣候雄心，企業的技術路線圖、資本配置以及取得具有商業可行性的清潔技術的途徑也至關重要。

MSCI永續與氣候研究部分析師渡部健司（Kenji Watanabe ）和Kuldeep Yadav在MSCI《2025年亞太氣候行動進展報告》對13個亞太市場的企業轉型計畫進行研究，重點關注清潔技術投資情況。報告揭示，在氣候物理風險日益加劇、減排壓力迫在眉睫的背景下，亞太企業雖然展現出積極進展，但部分差距依然存在。

MSCI氣候風險估值模型（Climate VaR）顯示，在極端升溫情境下，氣候物理風險可能對企業價值造成超過10%的潛在折現損失。其中，東盟和印度市場面臨的潛在損失超過20%，香港為15%，日本和澳洲為13%。

隨著亞太區各市場陸續實施氣候披露標準，氣候轉型計畫已成為投資者瞭解企業如何應對和促進低碳經濟轉型的一個重要依據。

日本企業的轉型計畫披露率最高（45%），其次是韓國（33%）和臺灣（30%）。相比之下，香港和東盟上市公司的披露率分別僅為9%和8%。

在亞太區已披露轉型計畫的837家公司中，承諾遵循科學碳目標倡議（SBTi）來制定氣候目標的企業比例從2023年的25%翻倍至2025年的50%。

MSCI分析顯示，制定轉型計畫的公司在關鍵氣候數據披露方面表現通常優於未制定轉型計畫的公司，也往往更傾向於披露其範圍一、二和三的排放數據，並設定氣候目標。

通過分析碳密集型行業的企業，並關注其轉型計畫中的技術路線圖和資本配置，MSCI發現轉型計畫的實施有助推動亞太地區的清潔技術需求。

能源行業亮點

在MSCI 亞太可投資市場指數的90支能源板塊成分股中，有18%成分股公司披露轉型計畫。制定轉型計畫的半數公司在2024年向碳披露項目（CDP）報告資本配置，顯示出對清潔能源投資的承諾。所有石油與天然氣公司都已將氫燃料納入其轉型計畫。如果計畫得以實施，清潔氫燃料將有助於推動行業的能源轉型。印度和中國大陸部分再生能源和電動汽車公司的銷售額在2020年至2023年間實現了超過100%的複合年增長率。提升電動汽車和燃料電池汽車的市場滲透率，亦有助於加速能源行業的轉型進程。

公用事業行業亮點

在23家制定了轉型計畫的亞太地區公用事業成分股中，超過80%將氫能或氨燃料發電納入技術路線圖。若這些轉型計畫得以實施，公用事業行業有望在長期推動穩定的大規模氫氣需求。其中超過70%的企業計畫使用碳捕集技術，展現出與脫碳目標的高度一致性。鈣鈦礦太陽能電池等新興技術有望在再生能源市場中發揮變革性作用。MSCI的研究識別出亞太區20家從事鈣鈦礦太陽能電池研發的公司。

材料行業亮點

在披露轉型計畫的99家公司中，超過90%將再生能源和低碳產品開發列為核心戰略。儘管低碳鋼、水泥和氫能在該行業仍處於起步階段，但這些技術的採用有望改善未來運營和產品組合的脫碳前景。MSCI的數據顯示，制定轉型計畫的材料行業公司在低碳解決方案方面的專利品質得分高於未制定轉型計畫的公司。

化石燃料補貼和碳市場誠信隱憂可能阻礙氣候進展

大多數亞太市場都提供隱性化石燃料補貼，人為壓低化石燃料的價格可能會扭曲市場，從而阻礙清潔技術投資，並減少企業在短期內採取氣候行動的誘因。在亞太市場約4,000個碳項目中，只有2%獲得高誠信評級（A或AA級），這對依賴碳信用額度來實現中期氣候目標的公司構成挑戰。