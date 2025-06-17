逾50萬名勞工受衝擊！勞關盟：工會應參與關稅協商

美國對等關稅未明，近70個工會組成「台灣勞工因應關稅衝擊行動聯盟」，今在立法院召開記者會指出，保守估計至少50萬名勞工的工作權將受影響，賴總統、行政院長卓榮泰至今參與20幾場產業界座談，勞工團體座談卻連1場都沒有，因此跨產業組成勞關盟，要求政府應讓工會參與協商，建立反映各產業勞工核心意見的合作機制，若政府拒絕回應，勞關盟也將上街頭抗爭。

美對等關稅仍處在90天豁免期，不確定性帶來的效應已浮現。勞動部昨公布的減班休息數據，已有160家事業單位、2895人正在實施減班休息，其中跟關稅有關約1189人、38家，家數、人數緩步增加。

勞關盟研究員陳柏謙說，依過往經驗，關稅貿易戰必然嚴重衝擊勞工工作權及勞動權益，歐洲工會聯合會所屬研究機構4月底就預測此波關稅海嘯可能影響超過500萬名歐洲各國的勞工。

他進一步指出，台灣也難樂觀，光是桃園、台南市政府評估受影響勞工數，就分別為18萬、30萬人，高雄市政府則未公布相關數據，但他認為人數應不亞於台南，勞關盟保守估計這一波「關稅海嘯」將衝擊至少50萬名台灣勞工生計，這數字僅是保守低標。

台灣機械業工會聯合會理事長段維中表示，美國關稅問題影響的是各行各業，機械業更是海嘯第一排，若政府在關稅談判讓步，薄利多銷的機械業將失去競爭力，如近3年高雄不少螺絲業小型工廠倒閉，關稅一來可能滅團，每一名勞工背後都代表著一個家庭，除經濟損失，更可能衍生後續社會問題。

他強調，美國關稅政策是為了保護自己製造業工人的未來，「難道我們就該被犧牲？」面對不公平貿易，台灣只有死路一條，勞工為求活路，只能抗爭。

陳柏謙批評，日本首相石破茂4月中旬和日本國內工會展開實質會談，後續更達成與日本工會合作確保日本勞工權益的共識。反觀台灣，賴清德總統、行政院院長卓榮泰密集出席20多場產業界座談，但從未與工會座談，僅由勞動部出面訪視，告知諸如強化職能培訓、協助失業勞工重返就業等空話，像人還沒死，勞動部先準備好很多屍袋，讓勞工情何以堪。

高雄市獨立總工會理事長王慶宏說，我們遇到美國爸爸可能無條件退讓，最後犧牲的不會是政府拜會的工商協會老闆們，而是第一線勞工，勞關盟最基本的訴求是工會要參與關稅協商。全國產業總工會理事長戴國榮也說，政府應主動邀集勞資政三方對話，沒有工會也應推派勞工代表參與，讓利害關係人都能清楚未來營運發展是否影響勞工就業權益。