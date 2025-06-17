影／跨產業工會組聯盟 呼籲政府協商因應關稅衝擊

台灣氣溫超過攝氏30度天數愈來愈多，一年甚至超過180天，也造就冰品市場規模不斷成長，估計冰品市場商機可能接近60億元，夏季零售通路紛紛投入這個「冰」家必爭之地，冰品也成夏季不可或缺的「帶路雞」，反映台灣人真的超愛吃冰。今天熱得早，夏天還沒到但通路的冰品大戰早在4月就先行開打，各施奇招。

2025-06-17 09:00