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影／跨產業工會組聯盟 呼籲政府協商因應關稅衝擊

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
跨產業五大工會聯合組成「台灣勞工因應關稅衝擊行動聯盟」上午在立法院舉行「關稅海嘯50萬勞工受衝擊、跨產業工會聯合出擊」記者會，向政府喊話反黑箱、要協商，倘若政府拒絕正面回應，勞關盟近日將進一步號召所有可能受到衝擊的勞工與其家人，一起走上街頭發聲。記者曾學仁／攝影
跨產業五大工會聯合組成「台灣勞工因應關稅衝擊行動聯盟」上午在立法院舉行「關稅海嘯50萬勞工受衝擊、跨產業工會聯合出擊」記者會，向政府喊話反黑箱、要協商，倘若政府拒絕正面回應，勞關盟近日將進一步號召所有可能受到衝擊的勞工與其家人，一起走上街頭發聲。記者曾學仁／攝影

跨產業五大工會聯合組成「台灣勞工因應關稅衝擊行動聯盟」上午在立法院舉行「關稅海嘯50萬勞工受衝擊、跨產業工會聯合出擊」記者會，對政府喊話反黑箱、要協商。

聯盟表示，自4月初美國總統川普公布全球對等關稅計劃，名單中預計將對台灣徵收高達32％關稅，根據桃園、高雄、台南等恐受關稅衝產業所在地方政府評估，全台至少可能有超過50萬名勞工的工作權與勞動權益將受衝擊，但過去兩個多月來，至今台灣勞工非但完全無法如同其他各國政府，在協商前與過程中建立起與工會保持高度聯繫與合作的關係，以及可能受影響的勞工甚至連最基本的衝擊評估等資訊都一無所知。對此，跨產業五大工會聯合組成「台灣勞工因應關稅衝擊行動聯盟」，上午正式在立法院誓師成軍，對政府喊話反黑箱、要協商，若政府拒絕正面回應，勞關盟近日將進一步號召所有可能受到衝擊的勞工與其家人，一起走上街頭發聲。

美國 立法院 對台

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