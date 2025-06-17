貿易談判走向有利美股企業 永豐投信：優先布局美股相關 ETF

近日美國宣布美中經貿貿易談判，雙方達成初步貿易框架協議，有利於中美之間進一步合作。此外，美日雙方將在七國集團峰會再次進行會前會，預計日本首相和美國總統將在峰會期間舉行會談。日本首席關稅談判代表表示，日本正考慮將購買美國國防設備作為關稅談判的籌碼。國防設備採購是爭取美國讓步的多項提議之一，其他提議還包括造船技術合作、修改進口汽車檢驗標準、增加美國農產品進口。永豐投信指出，市場預估貿易談判走向美股企業將受惠，可優先布局美股相關ETF。

永豐投信表示，川普系列政策利多美國多個產業，尤其是企業減稅、提高關稅等議題，目的性是各大美國企業將製造業務轉移到美國，創造更多的就業機會，直接提升本土企業競爭力，盈利提升可望直接反映在EPS表現上。在關稅降溫及美國企業財報強勁下，正面看待美股後續發展，美股走勢仍會回歸基本面，聚焦美股企業價值迎接下半年成長。

永豐美國大型500股票ETF基金（00858）所追蹤的 STOXX 美國500股票指數，涵蓋產業面向多元。受惠於AI技術崛起，將為美股增添強勁動能。其中，大型成長股憑藉強勢增長機會與控制風險能力，將成為投資首選，有望在未來美股漲勢中獲取更佳報酬機會。短線若有回檔修正，建議投資人可伺機進場布局。看好美股長線發展的投資人，則可透過定期定額的方式累積資本，以時間複利參與市場及定期定額攤平成本來分散風險，掌握美股產業的長期成長趨勢。

永豐美國大型500股票ETF基金（00858）經理人陳沛瑩表示，若從基金成立日開始定期定額每月月初投入10,000元，持續到今年5月底為止，累積本金共69萬元，依彭博回測含息報酬率為55%，總資產可達1,071,619元，可見累積愈久投入的本金愈多，與報酬率加乘效果愈顯著。