Meta廣告詐騙不斷 數發部最快本周再祭重罰 傳Meta高層將來台拜會

Meta詐騙廣告不斷，繼日前數發部開罰一百萬元之後，據了解，近期數發部將再度開罰，最快本周就會對外公布罰款金額，而Meta總部高層，預計也將在7月來台拜會打詐相關官員。

內政部警政署5月21日移交給數發部23個案子，都是Meta廣告資訊揭露不完全的案件。數發部次長林宜敬表示，針對這個案子，數發部已與相關單位開過會，目前正在等待Meta陳述意見，仍在行政程序中。

按照前一次數發部開罰Meta兩案各50萬的金額來看，市場預期，如果這20餘個案子全部都有資訊揭露不完全的情況，那麼，數發部此次開罰金額可能上看千萬元。這也是台灣政府打詐以來，開罰最重的案例。

根據「網路詐騙通報查詢網」統計，Meta是四大平台中最多詐騙訊息的業者，每周下架的統計數據都在九成以上。依照「網路詐騙通報查詢網」最今公布的統計數據顯示，本周共接獲4022件通報疑似詐騙訊息，經審查確認為詐騙的案件數為2791件，其中，Meta占比高達95.88%，件數較上周上升3.68%，以詐騙類型來看，金融投資詐騙占比、身份冒充類案件最多，占比分別為33.93%以及33.07%。

長期以來，Meta平台上的廣告詐騙都相當多，就連藝人藍心湄昨天也說，自己在臉書上下載聲稱可以「量血壓」的App，沒想到一下載完，就「手機中毒」，掉出許多網友也同步表示，「自己也是因為這樣中毒」，許多網友都因為廣告受騙上當。

民眾長期以來都對臉書廣告詐騙問題相當反感，打詐四法完備之後，數發部也已經開始祭出開罰手段，首罰企業就是Meta，上次已開罰兩案、罰金共一百萬元。但開罰之後，Meta的廣告詐騙還是沒完沒了，如果此次數發部真的要重罰，將會是政府打詐以來，史上開罰最重的一次。

據了解，Meta美國總部高層也預計將在下個月來台，就打詐、內容審查等議題，拜會政府官員、進行交流。