傳 Meta 美方高層將派員來台 數發部回應了

打詐專法上路後，網路廣告平台就必須遵守法規揭露相關刊登資訊，先前Meta才因未遵守實名制規範遭數發部開罰100萬元，不過在5月21日數發部再度收到內政部警政署所送來的23案廣告資訊揭露不完全的案件，對於這件事的進度，數發部官員透露，此案件預計最快本周會有結果出來。至於Meta美方高層來台一下事，數發部官員正面回應「樂見美國總部重視打詐議題」。

先前行政院長卓榮泰就針對網路平台不實廣告提醒平台要自律，並同時提到要加強管理。而數發部次長林宜敬也提到，數發部5月21日收到內政部送來23案廣告資訊揭露不完全的案子，已於5月29日邀集法務部、調查局、警政署、打詐指揮中心等單位開會，並邀Meta做說明，發函請Meta陳述意見，依照現行法規，其須於7日內提交陳述意見書，數發部將再邀集相關單位討論並作出裁定。由於目前23案皆是Meta的案件，因此請Meta陳述意見後進行審查，是否要開罰，最快月底前會有結論。

至於這23案的調查進度，林宜敬表示，Meta在網路廣告沒有確實做到資訊揭露，上個月接到的這幾案，已經開過會了，目前正在等待相關訊息最終確認，有更詳盡訊息後會盡速公布。

另外，數發部官員則透露，上周五已經開完會，目前已進入行政程序，預計最快本周對外公布開罰金額。

此外，外界傳出，Meta高層預計將在近期訪台，主要是針對打詐相關議題，對此數發部官員坦言，確實有收到這項消息，預計最快下個月Meta高層將會從派員來台，除了拜訪數發部外，也有機會拜會各個打詐相關的部會高層。

該官員也提到，此次Meta高層來訪，我方也是樂見Meta美國總部重視這個議題，若對方來說明，我方也會表達台灣政府對打詐的重視，同時希望Meta從總部開始協助打詐，因為從數據來看，源頭管理若Meta做得好，台灣的詐騙訊息會降低很多。