台灣競爭力排名拿第六 平史上最高名次紀錄 驚見有隱憂

台灣在瑞士洛桑管理學院（IMD）的2025年IMD世界競爭力評比中，拿到第6名，平了台灣最高排名紀錄，比去年前進2名，主要是經濟表現大進步，從第26名一口氣進步到第10名的貢獻。不過，國發會表示，未來關稅談判還有不確定性，因此下半年景氣對台灣而言具有挑戰性。

IMD競爭力評比有四大指標，包括「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」與「基礎建設」，台灣在四大指標排名依序為第10名、第8名、第4名與第10名，其中「經濟表現」進步16個名次是總排名提升最主要的因素。

2025年IMD世界競爭力評比前5名國家為：瑞士、新加坡、香港、丹麥、阿拉伯聯合大公國。2024年IMD世界競爭力評比前7名國家為：新加坡、瑞士、丹麥、愛爾蘭、香港、瑞典、阿拉伯聯合大公國。與去年相比，台灣今年擠掉愛爾蘭及瑞典，拿下第6名。

國發會分析，四大指標中的「經濟表現」，由上年的第26名進步至第10名，中分類「國內經濟」、「國際貿易」及「國際投資」排名顯著進步，顯示我國整體經濟動能增強，尤其半導體、AI、高效能運算等領域推升我整體出口表現；「就業」及「價格」排名則呈現下滑。

國發會經濟發展處代理處長陳美菊表示，台灣去年的經濟成長率達到4.84％，是很不錯的表現，在細項指標中的「經濟複雜性指數」高居世界第2，出口的半導體產品都是先進製程，知識含量高，所以台灣能名列前茅；廠商對於供應鏈調整也充滿韌性，因此細項指標中的「經濟韌性」排名第4。

不過，台灣經濟相關指標也有隱憂，經濟表現細項指標「前五大貿易夥伴出口集中度（2023）」排名第60，居69個受評比國家的後段班。陳美菊指出，台灣出口主力是ICT產業，主要出口地區集中在美國、中國大陸，以及東南亞，這是因為供應鏈型態的影響，從IMD的排名來看，確實是比較不好的表現，因為普遍認為市場應該分散，這部分政府也在努力改善，協助產業全球布局。

台灣在IMD評比中，競爭力較弱的細項指標還有：外人直接投資存量占GDP比重（2023）、外資能自由獲得企業的控制權（2025），排名均為61；人口成長率（2024）、再生能源占能源需求比例（2022），排名均為51。

其餘3大指標表現，「政府效能」排名第8名，與去年持平，中分類「財政情勢」與「租稅政策」排名維持全球前10名水準，顯示我國在財政健全、稅制競爭力及法治環境等方面具備穩固基礎；「經商法規」排名較去年進步，「社會架構」排名呈略呈下滑。

「企業效能」排名由上年第6名進步至第4名，中分類「生產力與效率」、「金融」、「經營管理」、「行為態度及價值觀」排名皆高居全球前10名，其中「生產力及效率」排名由去年第9名大幅提升至全球第2名，是帶動我國「企業效能」指標排名推升至全球第4名的重要因素。

「基礎建設」排名第10名，與去年持平，中分類「技術建設」與「科學建設」維持在全球前10名，「教育」也進步3名至第11名，主要反映台灣不僅具備完善的研發基礎建設，教育體系也為科技創新與企業人才提供良好支持；「基本建設」及「醫療與環境」排名下滑，凸顯我國因應人口結構轉變與環境永續與包容性的迫切性。