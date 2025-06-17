運彩發行條例修法三讀 致人於死最高無期徒刑

立法院會17日三讀通過「運彩發行條例」修法，本次修法日前於協商達成共識，朝野一致支持通過行政院版修正第21條及第21條之一。依照三讀條文規定，以強暴、脅迫、詐術、利誘或其他非法之方法，妨害投注標的運動競技賽事之公平，因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑。

行政院提案說明，為健全運動彩券發行，並維護運動彩券投注標的運動競技賽事之公平性，因此提出修法。

根據三讀條文第21條，以強暴、脅迫、詐術、利誘或其他非法之方法，妨害投注標的運動競技賽事之公平者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以上3千萬元以下罰金。意圖營利或3人以上共同犯前項之罪者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣2千萬元以上5千萬元以下罰金。

三讀條文第21條續指，犯第一項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，各得併科新臺幣2千萬元以上5千萬元以下罰金。第一項及第二項之未遂犯罰之。

三讀條文第21條之一，發行機構及受委託機構員工，意圖為自己或第三人不法之利益，或損害發行機構或受委託機構利益，而為違背其職務之行為，致生損害於發行機構或受委託機構財產或其他利益者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以上3千萬元以下罰金。

三讀條文第21條之一續指，三人以上共同犯前項之罪者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣2千萬元以上5千萬元以下罰金。前二項之未遂犯罰之。

本次修法通過附帶決議一項：因應「運動彩券發行條例」修正，對運動產業經營者及相關法人、團體等在防制賽事舞弊等事項之課責及確保賽事公正性之義務，教育部體育署應盡速於本條例或「運動產業發展條例」等法令中研擬相關條文修正，並於適當時機以提案或修正動議方式提出。

教育部日前於委員會審查時表示，運動彩券發行為教育部極為重視及各界相當關注之政策，期望透過行政院版本與本次各委員提案，完備相關法制，健全運動彩券發展，並提供國人優質投注環境，以完善運動彩券發行體制，使我國運動彩券發行政策穩定發展。