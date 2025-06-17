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電信管理法修法三讀 加強打詐管理

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

立法院會17日三讀通過電信管理法修法，本次修法通過立委提案修正第5條及第79條。立委提案說明，鑑於我國詐騙橫行，各式新型犯罪手法層出不窮，電信業者易遭詐騙集團利用作為取得人頭門號之管道，因此提案修法，以強化電信事業登記管制。

三讀條文指出，第5條，照立委黃健豪等5人及委員許智傑等3人所提修正動議通過；依現行條文增訂第二項為「提供下列電信服務者，應向主管機關辦理電信事業之登記：一、向獲核配用戶號碼之電信事業以批發方式，承租或承購搭配用戶號碼之電信服務，並以自己名義向用戶販售服務。二、提供用戶接取網際網路服務」。

三讀條文第5條第三項為「前項第二款應登記為電信事業者，主管機關考量電信服務營業額、用戶數及其他因素，得為分級管理」。及第四項為「本法中華民國○年○月○日修正之條文施行前，已提供第二項各款服務者，應於施行之日起一年內向主管機關辦理電信事業登記」。

三讀條文第79條，照委員黃健豪等5人及委員許智傑等3人所提修正動議通過；依現行條文第一項增訂第一款為「違反第五條第二項規定，未向主管機關辦理電信事業之登記」，原第一款至第二十四款遞移為第二款至第二十五款。

三讀修法通過附帶決議1項：「電信管理法」修正條文第5 條施行後，主管機關應考量業者既有之權利義務與法定負擔，衡酌比例原則、衡平原則，參採業者意見與實際管理需要後，訂定分級管理制度，以落實對電信業者之管理，提升打詐效能，並兼顧產業發展之所需。

黃健豪提案說明，鑑於我國詐騙橫行，各式新型犯罪手法層出不窮，電信業者易遭詐騙集團利用作為取得人頭門號之管道，我國對於電信業者管制似過於寬鬆，導致各種不肖業者甚至與詐騙集團掛勾，販售無須記名之用戶號碼供詐欺之用。為強化我國電信管理之防詐作為，因此提案修法，以強化電信事業登記管制，增加電信事業納管範圍之彈性及要求電信業者應負KYC之義務等。

NCC日前於委員會審查時表示，尊重各立委提出的修法意見，惟電信管理法修法除防制詐騙外，攸關產業發展、市場公平競爭與消費者權益等重要事項。除了參考立委提出的草案討論是否新增管制服務類型外，管制正當性、法律架構調整、管制方式是否符合比例原則以及對於產業發展的影響，均須通盤考量，並與外界充分溝通，以降低修法衝擊。

詐騙集團 制服

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