快訊

伊朗外海傳3艘船舶起火！NASA熱點圖曝光

MLB／大谷翔平回歸秀1局失1分飆破100哩 教頭看他「一人當兩人用」笑超爽

學生簽來台5年旗下百名小姐 泰籍媽媽桑：台灣人有需求

華紙股東會／董座黃鯤雄：告別「林漿紙一貫」 獨立發展攻綠色經濟

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
華紙17日召開股東會，董事長黃鯤雄會中宣布，終止長年以來的「林漿紙一貫」經營模式，轉而讓林業、製漿、造紙三大業務體系各自獨立運作，開創新的發展機會。嚴雅芳／攝影
華紙17日召開股東會，董事長黃鯤雄會中宣布，終止長年以來的「林漿紙一貫」經營模式，轉而讓林業、製漿、造紙三大業務體系各自獨立運作，開創新的發展機會。嚴雅芳／攝影

華紙（1905）17日召開股東會，董事長黃鯤雄會中宣布，終止長年以來的「林漿紙一貫」經營模式，轉而讓林業、製漿、造紙三大業務體系各自獨立運作，開創新的發展機會。此舉象徵華紙將由傳統製紙產業邁向循環經濟與綠色能源的新階段。

黃鯤雄表示，華紙14年前面臨重大經營挑戰，當時藉由推動「林漿紙一貫」的垂直整合策略，成功穩定營運體質。然而，隨著產業與政策環境變化，該模式面臨轉型需求，華紙自三年前開始進行策略調整，全面改造設備與流程，確立林、漿、紙各自獨立發展的新方向。

他指出，過去林業的主要任務是支援製漿，製漿則支援造紙，三者環環相扣。但現在，這些部門將轉型為多元應用平台。例如，在製漿方面，除了繼續生產紙漿，也將擴大應用於綠色能源領域。今年華紙更取得台灣首張生質能源永續電力的ISO 13065認證，顯示其在再生能源領域的技術實力與承諾。

紙漿也朝「漿塑」與「抽絲」等新用途發展。黃鯤雄說，「漿塑」不是傳統塑膠，而是以紙漿為基礎，延伸出一體成形的可降解材料，應用於永續包裝與紡織領域；而紙品本身則從文化用紙擴展至食衣住行各層面，被用作塑膠複合材料的減碳替代品，逐步跳脫單一用途限制。

他指出，目前花蓮廠有六條漿塑產線生產食器，當初投資金額約2億元，近年需求持續攀升，目前產能已達滿載，終端產品單價比傳統紙餐盤高出一倍，主要供歐美市場，其中美國佔比超過五成。

面對永續轉型，黃鯤雄表示，華紙這幾年平均每年投入超過30億元進行設備更新與技術升級，且綠電發展成本遠高於一般發電。儘管財報短期內反映出壓力，但這是邁向長期價值與環境責任的必要代價。

他也提到，華紙目前的發電模式採高度環保設計，不僅具備較高技術門檻，更不會產生PM2.5等空污問題，符合國際減碳趨勢與社會期待。展望未來，華紙將持續以節能減碳與循環經濟為核心，全面落實永續轉型藍圖。

黃鯤雄表示，華紙正重新定義下一個世代的角色，已準備好告別舊模式，邁向林、漿、紙各自發展、交互賦能的新局面，透過多元應用與綠色創新，打造具永續價值的新體系。

華紙 減碳

延伸閱讀

麗嬰房出售上海股權

協易機強攻新能源商機 將於日本展出最新沖壓解決方案

麗嬰房簽MOU出售上海股權 初估交易價最高4.2億元人民幣

今年全台18小學退場「台南4所」 民代籲政府正視減衝擊

相關新聞

IMD競爭力排名出爐 台灣排第6 進步2名靠這項能力

瑞士洛桑管理學院（IMD）今日公布「2025年IMD世界競爭力年報」，台灣在69個受評比國家中排名第6名，排名較去年進步...

下半年出口 國泰金憂斷崖式下滑

國泰台大產學研究團隊昨發布最新的經濟預測，考量國際經濟不確定性、民間消費力道趨緩、關稅措施恐影響下半年出口等三大不確定性...

美關稅影響…無薪假企業增18家 總人數破千

勞動部昨公布因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時統計，全國通報實施減班休息（無薪假）事業單位共一六○家，實施人數二八九五人。...

美中二度談判關稅「30％⭢55％」為何陸沒跳腳？謝金河解析背後魔術數字

川普關稅戰的魔術數字

流通商戰／超商冰品戰線愈打愈長 氣溫增5度業績多10%

台灣氣溫超過攝氏30度天數愈來愈多，一年甚至超過180天，也造就冰品市場規模不斷成長，估計冰品市場商機可能接近60億元，夏季零售通路紛紛投入這個「冰」家必爭之地，冰品也成夏季不可或缺的「帶路雞」，反映台灣人真的超愛吃冰。今天熱得早，夏天還沒到但通路的冰品大戰早在4月就先行開打，各施奇招。

關稅衝擊 逾千人放無薪假

勞動部昨（16）日公布實施無薪假企業共160家、人數2,895人，與月初相比增加五家、64人。而受美國對等關稅政策影響而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。