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美中談判暫達共識、美通膨低於預期 三大債市全上漲

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

美中貿易談判暫時達成共識，加上美國5月核心通膨率連續第四個月低於預期，使市場對於聯準會降息預期再次升溫。

整周債市全面上漲。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計上周截至今年6月11日止，新興市場債基金由上周的淨流入24.6億美元，減速至淨流入38.1億美元。居市場之冠，投投資級企業債從前一周的淨流入54.1億美元，減速至淨流入34.8億美元，美國非投資級債券基金由上周的淨流入19.3億美元，減速至淨流入10.9億美元。

安聯投信表示，債券資金流向顯示，市場對聯準會（Fed）9月啟動降息的預期再度升溫，激勵本周全球債券市場普遍走揚，顯示企業尚未將生產成本全面轉嫁至消費者，聯準會政策轉向空間浮現，9月降息的預期迅速升溫。

與此同時，新興市場債資金流入擴大　資金尋求收益、政策轉向與區域穩定成主因，成為本周全球債券市場中資金流入最為集中的類別。資金熱度回升主要反映三大因素：收益吸引力、政策寬鬆預期以及部分新興國家總體經濟環境相對穩定，受到全球投資人青睞。

展望後市，進入2025年下半年，全球債券市場迎來幾項重要轉折：一方面，通膨壓力緩解，主要央行貨幣政策轉趨鴿派，市場普遍預期美國聯準會最快可能於9月展開降息；另一方面，全球景氣維持溫和放緩格局，企業與主權基本面尚具韌性，在此宏觀環境下，債券資產具備良好的收益與防禦價值，吸引資金逐步回流各類債券市場。

債市的投資價值重新浮現，投資級債券受惠於利率下行預期與企業體質穩健，成為機構資金首選配置標的。短年期債券利差維持在歷史區間偏低位置，顯示市場對信用風險評價正向。非投資級債雖面臨利率敏感度較低與景氣下行風險，但在政策鬆動與企業財務風險相對可控的背景下，仍維持一定承接力道。

美國聯準會 債券

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