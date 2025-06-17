快訊

台股早盤漲逾200點 台積電開高15元

殘骸噴入鏡頭！以色列轟炸伊朗國營電視台 主播逃命震撼畫面曝光

川普攪局股市難測！20年資深股民賠千萬 韭菜竟反敗為勝賺900萬

IMD競爭力排名出爐 台灣排第6 進步2名靠這項能力

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台灣在今年IMD排名從第8名提升至第6名，經濟表現排名大提升是主要原因。圖／本報資料照片
台灣在今年IMD排名從第8名提升至第6名，經濟表現排名大提升是主要原因。圖／本報資料照片

瑞士洛桑管理學院（IMD）今日公布「2025年IMD世界競爭力年報」，台灣在69個受評比國家中排名第6名，排名較去年進步2名，其中以「經濟表現」一項從26名進步至第10名，進步最多，國發會指出，經濟表現排名大提升是這次總排名前進2個名字最主要的原因。

IMD競爭力評比有四大指標，包括「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」與「基礎建設」，四大指標排名依序為第10名、第8名、第4名與第10名，其中「經濟表現」進步16個名次是總排名提升最主要的因素。

國發會分析，四大指標中的「經濟表現」，由上年的第26名進步至第10名，中分類「國內經濟」、「國際貿易」及「國際投資」排名顯著進步，顯示我國整體經濟動能增強，尤其半導體、AI、高效能運算等領域推升我整體出口表現；「就業」及「價格」排名則呈現下滑。

「政府效能」排名第8名，與去年持平，中分類「財政情勢」與「租稅政策」排名維持全球前10名水準，顯示我國在財政健全、稅制競爭力及法治環境等方面具備穩固基礎；「經商法規」排名較去年進步，「社會架構」排名呈略呈下滑。

「企業效能」排名由上年第6名進步至第4名，中分類「生產力與效率」、「金融」、「經營管理」、「行為態度及價值觀」排名皆高居全球前10名，其中「生產力及效率」排名由去年第9名大幅提升至全球第2名，是帶動我國「企業效能」指標排名推升至全球第4名的重要因素。

「基礎建設」排名第10名，與去年持平，中分類「技術建設」與「科學建設」維持在全球前10名，「教育」也進步3名至第11名，主要反映台灣不僅具備完善的研發基礎建設，教育體系也為科技創新與企業人才提供良好支持；「基本建設」及「醫療與環境」排名下滑，凸顯我國因應人口結構轉變與環境永續與包容性的迫切性。

基礎建設

延伸閱讀

2025年IMD世界競爭力排名 台灣進步至全球第6

立委陳超明邀中央官員看見苗栗 走訪三鄉鎮潛力秘境

加強淨零公正轉型 國發會推動地方治理平台

雨傘、雨衣壞了怎麼丟？ 南市環保局教你這樣分類與再利用

相關新聞

下半年出口 國泰金憂斷崖式下滑

國泰台大產學研究團隊昨發布最新的經濟預測，考量國際經濟不確定性、民間消費力道趨緩、關稅措施恐影響下半年出口等三大不確定性...

美關稅影響…無薪假企業增18家 總人數破千

勞動部昨公布因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時統計，全國通報實施減班休息（無薪假）事業單位共一六○家，實施人數二八九五人。...

美中二度談判關稅「30％⭢55％」為何陸沒跳腳？謝金河解析背後魔術數字

川普關稅戰的魔術數字

IMD競爭力排名出爐 台灣排第6 進步2名靠這項能力

瑞士洛桑管理學院（IMD）今日公布「2025年IMD世界競爭力年報」，台灣在69個受評比國家中排名第6名，排名較去年進步...

流通商戰／超商冰品戰線愈打愈長 氣溫增5度業績多10%

台灣氣溫超過攝氏30度天數愈來愈多，一年甚至超過180天，也造就冰品市場規模不斷成長，估計冰品市場商機可能接近60億元，夏季零售通路紛紛投入這個「冰」家必爭之地，冰品也成夏季不可或缺的「帶路雞」，反映台灣人真的超愛吃冰。今天熱得早，夏天還沒到但通路的冰品大戰早在4月就先行開打，各施奇招。

關稅衝擊 逾千人放無薪假

勞動部昨（16）日公布實施無薪假企業共160家、人數2,895人，與月初相比增加五家、64人。而受美國對等關稅政策影響而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。