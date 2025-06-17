IMD競爭力排名出爐 台灣排第6 進步2名靠這項能力

瑞士洛桑管理學院（IMD）今日公布「2025年IMD世界競爭力年報」，台灣在69個受評比國家中排名第6名，排名較去年進步2名，其中以「經濟表現」一項從26名進步至第10名，進步最多，國發會指出，經濟表現排名大提升是這次總排名前進2個名字最主要的原因。

IMD競爭力評比有四大指標，包括「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」與「基礎建設」，四大指標排名依序為第10名、第8名、第4名與第10名，其中「經濟表現」進步16個名次是總排名提升最主要的因素。

國發會分析，四大指標中的「經濟表現」，由上年的第26名進步至第10名，中分類「國內經濟」、「國際貿易」及「國際投資」排名顯著進步，顯示我國整體經濟動能增強，尤其半導體、AI、高效能運算等領域推升我整體出口表現；「就業」及「價格」排名則呈現下滑。

「政府效能」排名第8名，與去年持平，中分類「財政情勢」與「租稅政策」排名維持全球前10名水準，顯示我國在財政健全、稅制競爭力及法治環境等方面具備穩固基礎；「經商法規」排名較去年進步，「社會架構」排名呈略呈下滑。

「企業效能」排名由上年第6名進步至第4名，中分類「生產力與效率」、「金融」、「經營管理」、「行為態度及價值觀」排名皆高居全球前10名，其中「生產力及效率」排名由去年第9名大幅提升至全球第2名，是帶動我國「企業效能」指標排名推升至全球第4名的重要因素。

「基礎建設」排名第10名，與去年持平，中分類「技術建設」與「科學建設」維持在全球前10名，「教育」也進步3名至第11名，主要反映台灣不僅具備完善的研發基礎建設，教育體系也為科技創新與企業人才提供良好支持；「基本建設」及「醫療與環境」排名下滑，凸顯我國因應人口結構轉變與環境永續與包容性的迫切性。