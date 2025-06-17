關稅衝擊 逾千人放無薪假

勞動部昨（16）日公布實施無薪假企業共160家、人數2,895人，與月初相比增加五家、64人。而受美國對等關稅政策影響而實施無薪假企業累計38家、1,189人，突破千人，近兩周來增加18家、362人。

勞動部官員表示，整體而言，此次統計與月初相比，實施無薪假家數、人數並沒有增加太多，只是若單從「受美國關稅影響」家數和人數來觀察，確實增加較多，且以製造業、尤其是傳統產業為主。

官員指出，實施無薪假企業中，製造業本期增加97人，其中金屬機電工業增加269人，化學工業減少170人，資訊電子工業增加兩人，民生工業減少四人，互有消長。

官員表示，化學工業減少170人實施無薪假，主要是有一家製作塑膠製品企業因訂單回穩，因而終止實施無薪假。此外金屬機電工業此次新增實施的企業，每家實施人數並未破百。

其中，有一家金屬製品製造業增78人實施無薪假，為期一個月、月休四天，這家公司回報是受到美國關稅影響，導致訂單減少；另有一家機械設備製造商新增60人實施無薪假，為期三個月、月休八天，這家公司並未特別回報是受美國關稅影響，僅表示因景氣影響訂單。

受美國關稅政策影響而實施無薪假人數、家數持續增加，對此勞動部表示，將持續密切監測，也會請地方政府審慎把關，若有通報無薪假，勞動部會主動跟廠商聯繫，並提供「充電再出發」的職訓計劃跟「雇用安定措施」來協助。