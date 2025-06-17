國泰金：出口恐斷崖式下滑 下修全年經濟成長率預測區間至1.6%~3.5%

國泰金（2882）昨（16）日舉行第2季「台灣經濟氣候暨金融情勢」發表會，小幅下修對台灣今年經濟成長率預測區間，雖上半年出口強勁，但主要是受到關稅豁免期帶動，下半年出口動能恐將出現斷崖式下滑。

國泰金昨日舉行的台灣經濟氣候暨金融情勢發表會以「『普』天之下，皆動盪」為主題，反映出國內外經濟仍籠罩高度不確定性，國泰台大團隊維持對台灣今年全年經濟成長率預測值2.8%，但小幅下修預估區間至1.6%至3.5%，反映下半年成長動能恐將趨緩。

國泰金與台大產學合作計畫協同主持人徐之強分析，若下半年台灣經濟成長率連二季負成長，則央行降息機率就很高。今年前五月民間消費明顯表現不佳，房市交易量也下滑，預期央行不會再採取進一步選擇性信用管制，但由於房價仍處於高原區，央行也還不會採取放寬選擇性信用管制措施。 至於美國聯準會（Fed）方面，今年9月降息1碼的機率有八成。

徐之強表示，雖上半年出口動能強勁、AI浪潮帶動科技業產能擴張，前五月出口年增率達24%，5月出口517億美元、更創歷史新高，扭轉傳統淡季。然而這波搶出口熱潮背後受川普關稅豁免期影響，恐導致下半年出口動能出現斷崖式下滑。

他強調，維持今年台灣GDP成長率預測為2.8%，但下修區間，主因三大不確定因素：一是國際機構普遍下修全球經濟成長率；二是台灣國內消費表現疲弱，第1季消費近乎零成長；三是上半年出口表現過熱，恐提前透支下半年動能。

此外台灣經濟還面臨五大變數，包含全球關稅談判進展緩慢、壓抑投資與需求；Fed降息時點遞延；中國大陸經濟政策成效仍待觀察；國內房市可能因限貸與利率升高而放緩；AI與機器人技術雖帶來投資機會，仍需觀察是否能轉化為廣泛成長動能。

外部風險方面，徐之強指出，以伊衝突雖推升油價帶來通膨壓力，但台幣升值有助部分抵銷。上半年受惠新科技與提前備貨潮，惟下半年貿易不確定性上升，投資與消費恐步入降溫期。