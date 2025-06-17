2025年前五月僑外投資1,632億 年增逾70%

經濟部投審司昨（16）日發布統計，因外商持續投資台灣離岸風電開發，以及Google、亞馬遜等外商加碼投資，今年前五月核准僑外投資819件，年減9.8%，核准投資金額54.8億美元（約新台幣1,632億元），年增76.64%。

對外投資方面，今年前五月核准對外投資335件，年增10.93%，投資金額共152.2億美元，年增13.82%；其中包括核准台積電（2330）100億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.從事外匯避險。

投審司統計，今年前五月核准僑外投資金額成長76.64%，主要是核准幾件大案，包括丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A／S新台幣600億元用以轉投資設立大彰化西南控股公司、盧森堡商CI FENGMIAO SCSP以220.8億元增資哥本哈根基礎設施渢妙公司、英屬開曼群島商STONEPEAK OCEANVIEW（CAYMAN）HOLDINGS COMPANY以87.5億元增資巔峰海景投資公司；丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A／以35.85億元增資大彰化西南離岸風力發電。

此外，英商GOOGLE ENGINEERING UK HOLDINGS LIMITED以70億元增資業台灣科高工程、韓商MEMC KOREA COMPANY以65.69億元投資設立安科思資本、美商A100 ROW, INC.以25.94億元增資台灣亞馬遜資料中心服務公司等大型投資案。