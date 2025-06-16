AIT舊址標地上權 權利金底價19.8億

財政部國產署昨公告今年第二批十二宗國有地招標設定地上權標的，其中包括位於台北市大安區的美國在台協會（ＡＩＴ）舊址，這塊商業區土地約四六二坪、權利金底價十九點八七億餘元，是國產署罕見釋出的精華地區大面積土地，也是這次招標權利金底價最高的標的。

國產署副署長李政宗表示，這批標的分別位於台中市三宗，台北市、新北市、高雄市各兩宗，桃園市、台南市、嘉義市各一宗，合計面積二點三五公頃，權利金底價為四十二億七四四八萬餘元，地上權存續期間皆為七十年，地租年息率百分之三點五。

李政宗說，這次有九宗標的首次列標，其中有兩宗商業區土地，除了台北市大安區信義路三段的ＡＩＴ舊址，另一處是新北市永和區竹林路巷內土地，鄰近捷運頂溪站，周邊銀行林立，機能完善。

對於ＡＩＴ舊址的標的，住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨以「黃金中的黃金」來形容這塊基地。她說，ＡＩＴ舊址不但地塊完整，可開發的面積又大，而且臨路寬，又是信義路的黃金門牌，樓高可蓋相當高。不過，她認為重點仍在現在的市況，「誰能吞得下去，是很大的問題」。

徐佳馨表示，敦南商圈的商辦供應量已很大，若再投入商辦開發，是否有利潤會是個問號。