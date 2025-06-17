能源需求增 亞銀評估核電融資解禁

各國必須同時滿足用電激增和減碳承諾，全球決策者對零排碳的核能支持呼聲漸漸高漲。英國金融時報（ＦＴ）報導，亞洲開發銀行（亞銀）正評估是否解除核電項目融資禁令，因應區域內迅速攀升的能源需求。

亞銀能源事務高級總監維賈雅通加（Priyantha Wijayatunga）表示，亞銀今年必須按規定檢討相關政策，因此已和出資國商議，評估擴大參與核能領域的可能性。他說，「這次能源政策檢討會因應外部環境變化，考慮調整相關條文」。

世界銀行董事會上周決議取消長達數十年的核能融資禁令，呼應日本、德國兩大主要出資國近來對核能政策轉向。亞銀二○二一年敲定禁止為核能計畫提供融資的政策，但仍可在能源規畫、分析等技術層面提供協助；不過，亞銀兩大出資國美國和日本均已大幅轉變對核能的立場。

華府近來頻頻呼籲多邊開發銀行資助核電專案，認為這是協助西方企業和正在海外擴張的俄、中國營核能企業競爭的關鍵。俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）正和土耳其、孟加拉、中國大陸、印度與伊朗興建核電廠；中國陸核工業集團（ＣＮＮＣ）則在巴基斯坦建造反應爐。

面對國際間的返核趨勢，在野陣營與產業界也持續呼籲政府重啟核能，商總理事長許舒博昨接受網路節目「中午來開匯」專訪時指出，台灣做為能源進口國，相較於燃氣、綠能，核能是現階段穩定來源，就連中東產油國都設核電廠，呼籲政府不要再堅守非核家園政策。

許舒博說，民眾去醫療院所時，其實都有核能、核輻射，甚至照ＭＲＩ（核磁共振）都不怕，但核能廠從來沒有核外洩過，「大家卻都怕，很奇怪」。

許舒博表示，現在高科技產業根留台灣，政府一直強調二○二八年、二○三○年供電無虞，但廠商只投資三年、五年嗎？企業界當然擔憂缺電、缺水問題，尤其像是晶片生產只要碰到跳電、停電，損失甚至可達上百億元。

許舒博指出，台灣沒有煤炭、沒有天然氣，竟然說一定要非核；現階段應該要讓核電延役，不要自己關起門來騙自己。