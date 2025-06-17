聽新聞
0:00 / 0:00

能源需求增 亞銀評估核電融資解禁

聯合報／ 編譯劉忠勇、記者林海／綜合報導

各國必須同時滿足用電激增和減碳承諾，全球決策者對零排碳的核能支持呼聲漸漸高漲。英國金融時報（ＦＴ）報導，亞洲開發銀行（亞銀）正評估是否解除核電項目融資禁令，因應區域內迅速攀升的能源需求。

亞銀能源事務高級總監維賈雅通加（Priyantha Wijayatunga）表示，亞銀今年必須按規定檢討相關政策，因此已和出資國商議，評估擴大參與核能領域的可能性。他說，「這次能源政策檢討會因應外部環境變化，考慮調整相關條文」。

世界銀行董事會上周決議取消長達數十年的核能融資禁令，呼應日本、德國兩大主要出資國近來對核能政策轉向。亞銀二○二一年敲定禁止為核能計畫提供融資的政策，但仍可在能源規畫、分析等技術層面提供協助；不過，亞銀兩大出資國美國和日本均已大幅轉變對核能的立場。

華府近來頻頻呼籲多邊開發銀行資助核電專案，認為這是協助西方企業和正在海外擴張的俄、中國營核能企業競爭的關鍵。俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）正和土耳其、孟加拉、中國大陸、印度與伊朗興建核電廠；中國陸核工業集團（ＣＮＮＣ）則在巴基斯坦建造反應爐。

面對國際間的返核趨勢，在野陣營與產業界也持續呼籲政府重啟核能，商總理事長許舒博昨接受網路節目「中午來開匯」專訪時指出，台灣做為能源進口國，相較於燃氣、綠能，核能是現階段穩定來源，就連中東產油國都設核電廠，呼籲政府不要再堅守非核家園政策。

許舒博說，民眾去醫療院所時，其實都有核能、核輻射，甚至照ＭＲＩ（核磁共振）都不怕，但核能廠從來沒有核外洩過，「大家卻都怕，很奇怪」。

許舒博表示，現在高科技產業根留台灣，政府一直強調二○二八年、二○三○年供電無虞，但廠商只投資三年、五年嗎？企業界當然擔憂缺電、缺水問題，尤其像是晶片生產只要碰到跳電、停電，損失甚至可達上百億元。

許舒博指出，台灣沒有煤炭、沒有天然氣，竟然說一定要非核；現階段應該要讓核電延役，不要自己關起門來騙自己。

電力需求 核電

延伸閱讀

商總理事長許舒博：核電應延役 不要自己騙自己

許舒博：中東油國都設核電廠 籲政府別堅守非核家園

核電延役有望？ 清大教授指「賴清德挺核」：但被利益集團綁架

台灣終成亞洲第一非核家園 卻還有這四大謎團待解？

相關新聞

突要求地方自籌租補經費？國土署：因應財劃法修法調整比例

內政部近日函文地方政府，指因應「財政收支劃分法」修法，要求縣市自籌一定比例的租金補貼經費，引發雲林縣、台北市不滿。國土署...

台智庫：川普新政拚國產 台無人機產業恐遭邊緣化

日媒報導指出，台灣智庫「科技、民主與社會研究中心」（DSET）將發布的一份報告中警告，美國欲積極發展國內無人機產業，但未...

經長郭智輝送禮用公帑？辦公室聲明：皆自費、無假公濟私

媒體報導民眾黨立委林國成等，指控經濟部長郭智輝以公帑送禮。對此，經濟部部長室16日發出聲明表示，外界及媒體所報導贈禮之相...

能源需求增 亞銀評估核電融資解禁

各國必須同時滿足用電激增和減碳承諾，全球決策者對零排碳的核能支持呼聲漸漸高漲。英國金融時報（ＦＴ）報導，亞洲開發銀行（亞...

美關稅影響 無薪假企業增18家 總人數破千

勞動部昨公布因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時統計，全國通報實施減班休息（無薪假）事業單位共一六○家，實施人數二八九五人。...

下半年出口 國泰金憂斷崖式下滑

國泰台大產學研究團隊昨發布最新的經濟預測，考量國際經濟不確定性、民間消費力道趨緩、關稅措施恐影響下半年出口等三大不確定性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。