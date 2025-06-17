升值1.48角 台幣收29.52元 3年新高

市場押注美國聯準會將從九月起連續兩次降息，加上出口商拋匯避險，使美元承壓。台幣匯價昨盤中升破廿九點五元，最高來到廿九點四九四，收在廿九點五二元，創三年新高，升值一點四八角。累計六個交易日升值四點一一角。

匯銀人士分析，台幣匯率受亞幣走勢與國內經濟表現影響甚鉅。考量三至五月出口成長，企業的美元收入增加，需進行避險操作，可能推升台幣走勢。企業避險方式包括賣出遠期外匯或在現貨市場拋售借來的美元，導致市場上美元供給增加，對匯率形成壓力。不過，外界難以分辨企業的美元借款行為屬避險還是投機，增加市場解讀難度。在此情勢之下，央行需在穩定匯率與維持市場秩序間取得平衡。

此外，知情人士透露，由於台幣升值壓力太大，在央行授意下，匯銀對廠商的單日拋匯限額先前已從兩千五百萬美元砍至兩千萬美元，如今更「對半砍」至一千萬美元，若企業集團規模很大則會另作考量。不過，透過降低單日拋匯額度的作法，也導致台幣昨盤中雖震盪一點七四角，成交量卻未放量，台北外匯市場成交金額僅十點九四億元，原因就是廠商拋匯的金額大受限縮。

由於非美貨幣近期普遍走強，台幣表現尤其強勢，台銀日圓現鈔賣出價昨最低觸及○點二○八的「甜甜價」，下探近一年低點。若與今年四月二十二日換匯高點○點二三五一相比，以台幣十萬元換算，可多換到約五萬五四一九日圓。

銀行內部預估，台幣兌美元六月可望維持在廿九點五元至卅元之間，七月落在廿九元至廿九點五元之間，八月則在廿九元上下震盪，呈現逐月緩升走勢。銀行主管建議，有換日幣現鈔需求的民眾，現在就是不錯的時間點，若是不著急、有大量換鈔需求的民眾可分批進場，預計第三季仍會有不錯的價位出現。

此外，金管會銀行局昨公布最新的國銀外匯存款統計，截至四月底國銀外匯存款餘額為等值台幣十四兆七七一八億元，較三月底減少三八九三億元、減幅百分之二點六。銀行局指出，主因是台幣升值影響，若撇開匯率因素，以四月底美元匯率卅二點○一七反推美元存款金額，外匯存款為四六一四億美元，反而比三月底增加四十五億美元。