美關稅影響 無薪假企業增18家 總人數破千

勞動部昨公布因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時統計，全國通報實施減班休息（無薪假）事業單位共一六○家，實施人數二八九五人。受到美國對等關稅影響，卅八家企業實施無薪假、人數一一八九人，較上次統計增加十八家、人數增加三六二人，以製造業為主。

工總表示，目前對等關稅雖然還處於九十天的豁免期，但對於未來的不確定性，的確讓產業界憂心忡忡，而百分之十的基本關稅已經上路，對產業界已經產生影響，勞動部的統計有其根據，未來仍要謹慎以對。

商總理事長許舒博則說，台灣以外貿為主體，美中關係劍拔弩張也達成了關稅上的共識，而台美之間氣氛良好，到現在卻是什麼都沒有，這種不確定性將會造成廠商生產困難，加上匯率打擊，對產業傷害很大；若最終關稅談判結果，仍高到讓廠商無法留在台灣生產，業者自然會到其他國家投資設廠因應。

根據勞動部統計，和上次統計相比，本期實施無薪假的企業家數略增五家，人數增加六十四人，多數事業單位的實施人數在五十人以下，實施期間多數是三個月以下。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，本期無薪假實施較多的產業別仍為製造業，其中金屬機電業者增加二六九人，有一家金屬製品業者增加七十八人，並表達申請實施無薪假是受到美國對等關稅影響，導致訂單減少；另一家機械設備製造業者實施六十人，主要是受景氣影響導致訂單減少；另外化學工業本期減少了一七○人，主因為有一家塑膠製品業者訂單恢復，其他產業別則變化不大。

針對美國對等關稅的影響，王金蓉指出，上期受對等關稅影響家數約廿家、人數八二七人，這次卅八家、一一八九人，受到對等關稅人數影響確實有增加，其中多數仍是製造業。

勞動部提醒，雇主經與勞工協議申請無薪假時，雇主也必須給付給勞工最低工資兩萬八五九○元，並非無須支薪，勞工的勞健保也要正常投保。