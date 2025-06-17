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下半年出口 國泰金憂斷崖式下滑

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
今年上半年出口強勁，但國泰台大產學研究團隊表示，關稅談判仍具不確定性，隱憂是下半年出口動能是否呈現斷崖式下滑，圖為高雄港第七貨櫃碼頭。記者劉學聖／攝影
今年上半年出口強勁，但國泰台大產學研究團隊表示，關稅談判仍具不確定性，隱憂是下半年出口動能是否呈現斷崖式下滑，圖為高雄港第七貨櫃碼頭。記者劉學聖／攝影

國泰台大產學研究團隊昨發布最新的經濟預測，考量國際經濟不確定性、民間消費力道趨緩、關稅措施恐影響下半年出口等三大不確定性，儘管維持台灣今年經濟成長率預測值百分之二點八，但預估區間小幅下修至百分之一點六至百分之三點五，反映下半年成長動能恐將趨緩。

國泰金控昨舉行第二季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會，國泰台大團隊認為，下半年貿易戰負面影響將逐步顯現，因此研判今年台灣經濟成長率約百分之二點八，其中有百分之八十的機率落在百分之一點六至三點五，較原先的百分之一點八至三點六區間小幅下修。

國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強說，團隊預測主要考量三大不確定性，首先，全球主要預測機構都下修今年經濟成長率，包括美國、中國、歐洲三大經濟體成長率都面臨下修；第二，台灣今年首季國內消費幾乎零成長，房市、股市、車市成交量都較去年衰退，上半年民間消費力道值得擔憂。

第三，上半年出口動能強勁、ＡＩ浪潮帶動科技業產能擴張，一至五月出口年增高達百分之廿四，五月出口更創五百億美元新高。然而，這波出口熱潮背後受川普關稅豁免期影響，目前政府還在談判貿易關稅，仍具不確定性，隱憂是下半年出口動能是否會呈現斷崖式下滑。

國泰台大團隊研判，今年第三季台灣經濟氣候將徘徊在「陰」與「雨」之間（即景氣轉弱至景氣衰退），發生機率達百分之六十以上。由於第三季金融市場波動性仍高，研判金融情勢指數可能在「趨向寬鬆」區間內偏下震盪，徐之強表示，團隊預測第三季經濟成長率季增率為負，市場焦點將從關稅談判轉向實質景氣影響程度，金融市場波動性仍高。

至於影響今年台灣經濟成長的五大影響變數，徐之強指出，包括各國與美國貿易談判缺乏進展，關稅風險影響全球需求前景；關稅不確定性限制聯準會降息前景，壓抑全球投資及消費需求；中國政策刺激，消費信心及房市動向，是否能支撐復甦動能；中央銀行限貸令或衝擊房市動能，房貸利率走升或壓抑國內需求；人工智慧及機器人應用帶動科技業投資及產業升級轉型，仍需觀察是否能轉化為廣泛成長動能。

央行將於周四舉行第二季理監事會，徐之強預測利率決策將維持現狀不動，但如果下半年景氣明顯降溫，例如第三、四季經濟成長年增率都為負數，加上通膨率也降到百分之二以下，央行才有可能考慮降息，幅度可能為半碼。房市管制措施方面，徐之強說，央行應不會再採取新一波的信用管制，但要解禁恐怕不易。

關稅 國泰金 出口值 GDP AI

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