經長郭智輝送禮用公帑？辦公室聲明：皆自費、無假公濟私

媒體報導民眾黨立委林國成等，指控經濟部長郭智輝以公帑送禮。對此，經濟部部長室16日發出聲明表示，外界及媒體所報導贈禮之相關費用，皆由郭智輝個人自費，並未支用公務預算，更無所謂假公濟私之情事，媒體報導內容皆為不實指控。

郭智輝辦公室發出三點聲明。首先，聲明指出，外界及媒體所報導贈禮之相關費用，皆由郭智輝個人自費，並未支用公務預算；並指媒體報導內容皆為不實指控。

第二，聲明表示，郭智輝從政以來一向嚴守行政中立與利益迴避原則，對於個人與職務的區隔，一貫秉持謹慎自律，外界及媒體在沒有證據，亦未經事實查核下所進行之指控，已嚴重毀損郭智輝聲譽。

第三，聲明指出，經濟部已多次澄清，但仍有少數媒體及政治人物持續散播不實資訊，試圖毀損郭智輝之名譽，實令人遺憾。經濟部呼籲外界及媒體勿再以訛傳訛，混淆視聽。