台智庫：川普新政拚國產 台無人機產業恐遭邊緣化

日媒報導指出，台灣智庫「科技、民主與社會研究中心」（DSET）將發布的一份報告中警告，美國欲積極發展國內無人機產業，但未與台灣制定雙邊合作框架，可能使台灣相關產業，承受被邊緣化風險。

DSET在該份報告中表達憂慮，指美國總統川普近期簽署行政命令，要求聯邦機關優先採購美國製造的無人機，有可能讓未與美國建立正式共同生產機制的台灣，遭到冷落。台灣意圖成為無人機科技中心，且公開表示跟美國及其他民主陣營夥伴合作的意願。

上周，川普簽署一則行政命令，指示聯邦機構「在法律所許可的最大限度內」採購美國製造的無人機。雖該命令旨在強化供應鏈安全，並減少對中國系統的依賴（中國是主要無人機及零件生產國之一），但該命令卻欠缺關於合作夥伴的條款。

DSET國安研究計畫副組長、報告主要作者張紘綸表示，「這項行政命令僅聚焦在美國國內的生產，可能會把像台灣這樣位居前線的民主政體排除在外」。

台灣政府制定雄心勃勃的無人機生產計畫，期望在2028年前，達成每年生產18萬架無人機目標，並預估產值將達到9.375億美元。台灣無人機產業近年也顯著成長，2024年產值達50億新台幣（1.69億美元），較2023年的28億台幣，翻了近一倍。

但台灣無人機產品對美國市場的滲透程度依然受限。不像日本及南韓，台灣未與美國締結任何共同生產、最終組裝或認證，以及防禦相關無人機的雙邊合作框架。

DSET政策分析師、報告共同作者方怡然表示，「台灣在半導體生產及電子製造領域的堅實基礎，使其在與中國競爭、並支援民主盟友建立富韌性的非紅供應鏈上，深具龐大潛力。」